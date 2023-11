Gastronomia, cinema e danças folclóricas são destaque no Diário em Cena

Diversão, entretenimento e cultura. A equipe do Diário em Cena separou os principais eventos que vão agitar as sete cidades nesta semana. Assim você pode se programar para não perder nada. Confira:

Santo André Olhar+ A Casa do Olhar Luiz Sacilotto, localizada na Rua Campos Sales, 414, em Santo André, recebe o evento de artes integradas Olhar+, neste sábado, das 10h às 19h. A atividade multicultural é gratuita e reúne diversos elementos da arte visual, sonora e sensorial por meio de exposição, show musical, oficina de cerâmica, entre outras.

Sarau Criança Ainda no sábado, 25, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes será palco do espetáculo Sarau Criança, encenado pela Trupe Café com Canela. A apresentação gratuita é recheada de frases, brincadeiras, músicas e costumes infantis onde qualquer adulto pode se conectar e fazer esta viagem junto com os personagens. E detalhe: o cenário do espetáculo é uma Kombi 97, que ficará estacionada na frente do teatro. O Cine Theatro Carlos Gomes está localizado à Rua Senador Fláquer, 110 – Centro.

Estrelas do rock O berço do rock não poderia ficar de fora da agenda de destaques da cidade. Presença internacional do primeiro vocalista do AC/DC, Dave Evans se apresenta no Santo Rock Bar, em Santo André, nesta sexta, 24, às 22h. Os ingressos devem ser retirados por meio do site clubedoingresso.com. Além disso, a programação do espaço trará, na quinta, Road Hits para animar o público, a partir das 21h, com entrada gratuita. No sábado, tributo à Legião Urbana sobe ao palco com um toque de nostalgia, às 22h. E para encerrar, o domingo conta com tributo ao Creedence, com entrada solidária, mediante a doação de 1kg de alimento, às 19h.

São Bernardo Com o tapete vermelho preparado, o 1º Festival de Cinema de São Bernardo será realizado a partir da próxima terça, 28, até dia 2 de dezembro, no Cenforpe. O evento celebra a história audiovisual do país, além de premiar e revelar artistas deste universo. A programação trará sessões de filmes para a mostra competitiva e não competitiva. Os ingressos são gratuitos, mediante disponibilidade de lugares, mas a produção convida o público a doar 2kg de alimento não perecível. Lembrando que para participar, é necessário fazer a reserva do convite no site.

São Caetano Duelos vikings, danças folclóricas e músicas típicas chegam ao 2º Festival Cultural do Leste Europeu em São Caetano. Neste fim de semana, 25 e 26 de novembro, o Espaço Verde Chico Mendes fará referências à cultura de países como Bulgária, Croácia, Romênia, Hungria, Rússia, entre outras. A entrada é solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. Diadema

Kizomba Em Diadema, o festival Kizomba continua agitado para as celebrações do movimento negro. Neste sábado, às 14h, ritmos de pandeiro, violão e cavaquinho se reúnem para a Roda de Samba Resenha dos Sujos, no Centro Cultural Nogueira.

10º Viva Nordeste Ainda no dia 25, às 14h, o Teatro Clara Nunes será palco da cultura nordestina com a 10ª edição do Viva Nordeste. A programação do encontro conta com shows musicais, oficinas e os sabores tradicionais gastronômicos da região.

Mauá

Na ponta dos pés, bailarinos vão dar o tom da programação de Mauá. Dia 24, a partir das 19h30, o Teatro Municipal de Mauá recebe o Ballet Giselle, protagonizado pelo Núcleo de Dança Karen Kihara. O espetáculo, dividido em Dois Atos, conta a história de um duque que se apaixonou pela bela camponesa Giselle, apesar de estar noivo da filha de outro duque. Os ingressos custam R$ 30 e devem ser adquiridos online, por meio do número 11 4824-3236.

Ribeirão Pires A Feira Vegana do ABC chega ao Parque Oriental neste domingo, dia 26. O evento integra o calendário de festividades da Estância e estimula o contato com produtos sem origem animal. Com mais de 40 expositores, oficinas gratuitas, cosméticos, acessórios têxteis, artesanatos e música ao vivo integram as atrações. A entrada do evento é gratuita. Dentre os destaques, a gastronomia atende todos os públicos, com a comercialização de hambúrgueres, conservas artesanais, comidas japonesas, feijoada vegana, bolos e sucos naturais. Além de cosméticos, acessórios têxteis e biojoias. O evento é gratuito, das 08h às 17h no Parque Oriental, localizado à Rua Major Cardim, 3100.