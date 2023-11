Museu do Futebol vai ganhar nova exposição principal

O Museu do Futebol, em São Paulo (SP), se despede de sua atual exposição principal, que será totalmente reformulada e reinaugurada em abril de 2024. Será a primeira grande renovação do complexo desde sua abertura, em 2008.

Nova exposição no Museu do Futebol

As mudanças envolvem a atualização do parque tecnológico, a reformulação da expografia, com a inclusão de novas instalações e experiências, além da revisão do conteúdo. Um dos destaques será a maior presença do futebol de mulheres, dos torcedores e de outras vertentes do esporte – ou seja, modalidades e práticas diversas protagonizadas por pessoas comuns, em todo o Brasil. Além disso, o museu passa a reverberar temas que se tornaram prementes no mundo do futebol nas duas últimas décadas, como diversidade, inclusão e questão racial.

A equipe já está trabalhando intensamente no projeto desde o início de 2022. O grupo tem coordenação curatorial de Leonel Kaz, Marcelo Duarte e Marília Bonas; participação de Bernardo Buarque de Hollanda, Dilma Mendes, Tadeu Jungle e Perifacon; direção artística e projeto expográfico de Daniela Thomas e Felipe Tassara; comunicação visual de Jair de Souza e consultoria de acessibilidade de Marina Baffini, além de participação da equipe do Museu.

As obras serão realizadas com investimento de R$ 11 milhões da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e recursos adicionais de patrocinadores privados, via Lei Rouanet.

Museu continua aberto

Enquanto as equipes trabalham na implantação da nova exposição principal, o público continuará podendo se divertir na exposição temporária Futebol de Brinquedo, no térreo do Museu.

A mostra é um mergulho na memória afetiva dos brinquedos de futebol, incluindo Aquaplay, Pregobol, Super Trunfo, bonecos e bonecas, muitos jogos de tabuleiro – alguns bastante inusitados – mascotes das Copas do Mundo FIFA e, é claro, o pebolim e times de futebol de botão. A exposição inclui Pregobol gigante e pebolim humano, disponíveis para o público brincar à vontade, e mais atividades gratuitas na área externa.