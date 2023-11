Graciele Lacerda revela qual foi o seu 'erro' em polêmica envolvendo família de Zezé Di Camargo

A influenciadora Graciele Lacerda voltou a comentar sobre a briga que envolveu a suposta criação de um perfil falso e a família do noivo, o sertanejo Zezé Di Camargo. Graciele respondeu a um comentário feito em uma de suas publicações no Instagram afirmando qual teria sido o seu "erro" após a polêmica sobre a conta fake.

"Espero que tenha aprendido com seu erro, porque, afinal, todos somos falhos, mas é vivendo, aprendendo, se arrependendo e não fazendo de novo que conseguimos evoluir como seres humanos todos os dias", dizia a publicação respondida pela influenciadora. "O meu erro nesta história foi ter confiado em pessoas que viviam dentro da minha casa. Nada mais", escreveu Graciele.

No início do mês, a influenciadora fez um novo pronunciamento sobre o caso e disse estar sendo difamada. "A minha verdade, eu sei, eu sei quem eu sou, a minha essência. E isso ninguém vai tirar, ninguém vai mudar. O que estão fazendo comigo é muito grave", afirmou.

Ela ainda disse que "ficar quieta" está sendo muito difícil: "Infelizmente, estou sendo muito bombardeada, difamada, injustiçada e caluniada. É muito difícil ter uma sabedoria, estrutura psicológica neste momento".

Entenda a briga na família Camargo

A família de Zezé foi lançada aos holofotes com atritos internos que chegaram a virar disputa judicial. Amabylle Eiroa, nora do cantor, revelou que um perfil falso no Instagram tem difamado parte da família e especula-se que a conta pertença Graciele.

O episódio acabou acarretando na demissão do caçula de Zezé da área financeira do gerenciamento de carreira do pai. Ele é noivo de Amabylle, mas negou que o rompimento tem a ver com a briga.

As irmãs dele, Wanessa e Camilla Carmargo, que vinham mantendo silêncio sobre a história, também se manifestaram no dia 8. "Somos uma família que se ama muito", disseram nas redes sociais.

A revelação da história teria provocado cisões e brigas generalizadas no clã sertanejo. O caso chegou a parar na Justiça, com uma ação movida por Amabylle, que afirma saber que o perfil pertence a "uma pessoa de minha convivência diária", sem revelar o nome.

Graciele também teria tentado uma liminar na Justiça para impedir a nora de Zezé de falar publicamente sobre o assunto, a qual teria sido negada - essa revelação foi feita pela colunista do Portal R7 Fabíola Reipert.