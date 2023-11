BC da África do Sul decide manter taxa básica de juros em 8,25%

O Banco Central da África do Sul decidiu nesta quinta-feira, 23, manter a taxa básica de juros em 8,25%, em decisão unânime. No comunicado, a instituição diz que, no nível atual, a política monetária está restritiva, consistente com a perspectiva de inflação e as "elevadas expectativas de inflação". Ao mesmo tempo, adverte que continuam a existir "riscos sérios de alta para a perspectiva de inflação".

Diante desses riscos, o conselho diz que está atento e pronto a agir, caso riscos comecem a se materializar. "As decisões continuarão a ser dependentes dos dados e sensíveis ao balanço de riscos à perspectiva", afirma o comunicado.

Sobre a inflação, diz que ela segue sensível a choques potenciais, e menciona que os preços do petróleo ainda avançam neste ano.

O BC sul-africano diz que pretende olhar para além de choques temporários, com foco em efeitos potenciais posteriores e no risco de que as expectativas de inflação sofram desancoragem. Também aponta que vê os riscos ao crescimento no médio prazo como equilibrados.