CEO da T4F se pronuncia após polêmicas durante shows da Taylor Swift no Rio de Janeiro

Depois de enfrentar inúmeras críticas pelos shows realizados no Rio de Janeiro por Taylor Swift, a empresa responsável pelos eventos decidiu se pronunciar nas redes sociais. Dessa vez, o próprio CEO da Tickets For Fun gravou um vídeo para se comunicar com os fãs e público após a morte de Ana Clara Benevides durante o primeiro dia da turnê The Eras.

- Nós enfrentamos dias de calor extremo no último final de semana no Rio de Janeiro, com uma sensação térmica altíssima e sem precedentes. Sim, reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizemos, como, por exemplo, criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows inicialmente programados e enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de águas descartáveis, começou Serafim Abreu.

O diretor da T4F ainda pediu desculpas por todos os fãs que enfrentaram outros problemas ao longo dos shows que aconteceram na capital carioca. É importante ressaltar que o público relatou inúmeros problemas de segurança após o evento, calor extremo e o uso de tapumes para cobrir saídas que permitiam o público assistir ao show sem ingresso, mas que eram corredores de ar importantes para circulação.

- De qualquer forma, quero aqui pedir desculpas a todos que não tiveram a melhor experiência possível. Entregar o melhor evento sempre será o nosso compromisso. Também peço desculpas pela demora em realizar essa manifestação pública, pois nosso foco estava em incorporar os aprendizados que tivemos.

Na sequência, Abreu lamentou a morte da fã de Taylor e colocou a empresa à disposição de ajudar a família com qualquer custo adicional para realizar o funeral da jovem.

- Infelizmente, pela primeira vez em mais de quarenta anos de atuação, tivemos uma fatalidade em um evento organizado pela Time for Fun. Estamos absolutamente desolados, muito tristes com a perda da jovem Ana Clara, apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipes médicas no evento e no hospital. À família de Ana Clara, quero expressar os nossos mais sinceros sentimentos. Coloco aqui agora publicamente a nossa disposição em prestar assistência no que for necessário, como já dissemos diretamente para os membros da família e para o advogado que os representa, por telefone, por escrito, desde o ocorrido.

Para finalizar, o CEO reforçou que a entrada de garrafas de água plásticas e copos descartáveis está liberada para a sequência de apresentações que acontecerão em São Paulo, no Estádio Allianz Parque.