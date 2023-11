Suposta filha de Leonardo desabafa sobre críticas: - Foi um dia bem estressante

Dyane Akasio abriu o coração sobre as críticas que recebe em suas redes sociais. A jovem que supostamente seria filha de Leonardo decidiu desabafar pelos Stories, quando falou que as pessoas são muito maldosas com ela; mas depois apagou a postagem. Em seguida, ela ainda compartilhou um pequeno texto:

Sério gente. Não Aguento mais... Eu não posso postar nada aqui que o pessoal joga lá no TikTok, que inferno isso. Olha pensando seriamente em fechar minhas redes sociais todas!

Depois de algum tempo, Dyane voltou para os Stories e desabafou sobre sempre compartilharem tudo o que rola na vida das pessoas.

- Pessoal, boa noite, estou indo dormir aqui e estou com muita dor de cabeça. Tomei um remédio para dormir, não queria tomar, fiz até promessa, mas hoje eu estou precisando relaxar. Hoje realmente foi um dia bem estressante com as coisas que eu vi, eu até apaguei os Stories que eu tinha feito falando.

Continuando, a suposta filha de Leonardo contou que alguns internautas fazem de tudo para conseguirem alguma interação nas redes sociais. Mas que depois quem colhe as consequências é ela:

- Porque gente é muito chato essa situação, não posso falar nada que o pessoal vai lá e reposta. É assustador demais isso de algumas pessoas, essa tentativa desesperada das pessoas para ter visualizações e likes. Esquecem que a pessoa tem uma vida. porque esse bafafá todo quando vai pro TikTok não fica na cabeça das pessoas, fica na minha. Fica a reflexão da noite aí, do que o mundo está se tornando.

Para quem não acompanhou, Akacio, que atualmente mora em Portugal e foi adotada quando bebê, entrou em contato com Leonardo quando recebeu uma carta da mãe biológica, segundo Fabíula Reipert. A mulher estaria em estado terminal e decidiu revelar a verdade para Dyane, afirmando que ela é filha do cantor. De acordo com a história, a jovem teria sido dada pelo avô biológico quando nasceu. Ao saber disso, ela tentou falar com o sertanejo pelas redes sociais, mas foi bloqueada, então entrou com um pedido de DNA na Justiça.