Após Lucas Souza desistir de A Fazenda 15, Rachel Sheherazade grava mensagem de carinho: - Foi um gigante de bravura

Na noite da última quarta-feira, dia 22, Rachel Sheherazade usou as redes sociais para reagir à desistência de Lucas Souza de A Fazenda 15. A jornalista gravou uma mensagem repleta de carinho e elogios ao ex-peão, exaltando a sua participação no reality rural.

Em uma série de vídeos compartilhados nos Stories do Instagram, ela disse:

- Estou muito triste com a desistência do Lucas, primeiro que ele era um dos favoritos ao prêmio. Ele não sabia, mas a gente sabia como ele estava forte aqui fora e o quanto ele estava perto de conquistar o prêmio de um milhão e meio de A Fazenda. Ele junto com a Jaque, junto com o André, são os grandes favoritos ao prêmio. Acho que o Lucas realmente chegou ao limite, todo mundo tem o seu. A gente não pode julgar a atitude do Lucas como covarde, jamais. Pelo contrário, foi um gigante de bravura, gentileza e lealdade para com os seus... Dentro do jogo, o Luca foi um gigante, e daí o favoritismo dele.

Rachel ainda contou que Lucas não só buscava o prêmio de A Fazenda, mas também mostrar ao público um outro lado seu.

- O Lucas quando entrou na Fazenda tinha dois objetivos. Ele falou que, claro, como todos ali, o objetivo principal era um milhão e meio de reais, mas o segundo objetivo do Lucas era mostrar um lado dele que a imprensa nunca mostrou. O Lucas se envolveu em polêmicas em razão da separação tumultuada dele e da Jojo Todynho, que é uma pessoa pública. Por conta de todas essas polêmicas que aconteceram do lado de fora, a reputação do Lucas estava arranhada e ele sabia disso. Um dos motivos pelos quais ele entra na Fazenda é para recompor, refazer essa imagem. Era para renascer para o público, porque ele tem apenas 23 anos.

E continuou:

- Esse é o começo da vida dele, e nós vamos errar muito. Quem tem a idade que tem sabe o quanto errou para trás e sabe que tem direito a se refazer, a se reconstruir. Ele buscava reconstruir sua imagem e mostrar o Lucas que pouca gente conhecia. Nesse aspecto particular ele é um vencedor, porque conseguiu mostrar outro lado que as pessoas e a mídia não conheciam. Esse foi o Lucas que conheci. Quando entrei na Fazenda, não sabia quem ele era.

A jornalista ainda fez questão de publicar no feed uma foto em que aparece abraçando Lucas e escreveu:

O Lucas, antes cancelado, sai do espetáculo gigante, aplaudido de pé por aqueles que passaram a amá-lo independente das polêmicas. Voa Luquinhas.