Rivalidade com Mel Maia? Sem citar nomes, Yasmin Brunet condena comparações entre mulheres

Yasmin Brunet estava batendo um papo com seus seguidores, através de uma live, na última quarta-feira, dia 22. Durante a conversa, a modelo acabou falando um pouco sobre rivalidade feminina e fez um desabafo sobre como às vezes é comparada com outras mulheres.

Em sua fala, a modelo não citou nomes. Mas, por estar envolvida em boatos de romance com MC Daniel, alguns internautas acabaram suspeitando de que ela poderia estar falando sobre Mel Maia, ex do cantor.

- Não faz isso, não, gente. Fico vendo vocês me comparando o tempo todo a outras meninas, inclusive muito mais novas. É muito feito, muito chato. Cada pessoa é única, tem sua beleza individual, é de um jeito. Tudo bem gostar mais de uma do que de outra, achar mais bonito o corpo de uma do que de outra, mas ficar botando mulheres umas contra as outras é bizarro. Vocês não fazem isso com homens. Para de ficar criando rivalidade onde não tem.

Vale lembrar também que, ao ser questionado por Rodrigo Faro, MC Daniel confessou que algo especial está rolando entre ele e Yasmin.

