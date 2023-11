SUDU A8: por R$ 11.999, motocicleta elétrica atinge velocidade máxima de 75 km/h

Com o aumento da conscientização ambiental, as motocicletas elétricas estão se tornando gradualmente uma escolha para as pessoas se locomoverem. Entre os muitos modelos disponíveis no mercado, está a SUDU A8. Este veículo possui capacidade de subir ladeiras, podendo vencer encostas com uma inclinação de até 30%. Sua velocidade máxima de condução atinge 75 km/h. Tem preço sugerido de R$ 11.999.

O modelo também conta com bateria de lítio de 72V/30AH, proporcionando autonomia de 75 km. Além disso, possui recursos como sistema eletrônico inteligente antifurto, assento com espuma de memória elástica e amortecimento hidráulico, proporcionando uma experiência de condução confortável e segura.

Alto torque e motor de 3500W de alta potência

Para a capacidade de subir ladeiras, o desafio da inclinação depende principalmente do tamanho do torque da motocicleta. Somente com uma combinação precisa do melhor valor de torque, controle preciso da corrente do controlador e um motor de alta potência é possível alcançar a capacidade para subir ladeiras.

A SUDU A8, com um valor de torque significativo de 120N.m e um motor de alta potência de 3500W, fornece potência para subir ladeiras facilmente, realizando passeios em encostas de até 30% sem a necessidade de assistência externa.

O grande torque da SUDU A8, de 120N.m, proporciona uma grande força de partida, permitindo que o veículo acelere de 0 a 100 metros em apenas 5 segundos, com uma velocidade máxima de 75 km/h. O alto torque ainda garante aceleração mais suave, sem sensação de perda de controle, proporcionando uma experiência de condução mais segura para atender às diferentes necessidades diárias de condução.

Autonomia estendida

A motocicleta elétrica SUDU A8 possui bateria de lítio de grande capacidade de 72V/30AH, tornando o veículo mais leve, com autonomia de condução mais longa e bateria mais durável. Isso não apenas reduz o peso total do veículo, mas oferece uma saída de energia mais poderosa e um tempo de autonomia mais prolongado, de até 75 km.

O corpo mais leve resulta em uma autonomia mais longa, aliviando suas preocupações com a distância, sem a necessidade de se preocupar com a bateria descarregando no meio do caminho e sem a necessidade de recargas frequentes.

Funcionalidade antirroubo inteligente

A SUDU A8 possui uma funcionalidade inteligente de sinal eletrônico antirroubo, bloqueando o motor do veículo após o travamento, impedindo que o veículo seja movido. Se houver uma tentativa de movimentação forçada, um alarme será automaticamente acionado.

O motor traseiro adota um design fechado, impossibilitando a tentativa de roubo através de danos ao motor, proporcionando maior tranquilidade.

Sistema de amortecimento e freio



A SUDU A8 está equipada com amortecedores hidráulicos de amortecimento, com desempenho estável e efeito de amortecimento eficaz, capaz de melhorar a resistência ao impacto da estrutura mecânica do veículo. Isso assegura uma condução mais suave e confortável, sem medo de estradas acidentadas. Além disso, reduz efetivamente o desgaste do veículo, prolongando sua vida útil.

O veículo utiliza um sistema de freios a disco hidráulicos dianteiros e traseiros, com tamanhos de discos de freio de até 320mm e de até 220mm na frente e atrás, respectivamente. Discos de freio maiores significam maior superfície de contato, resultando em um melhor desempenho de frenagem.

A motocicleta elétrica é capaz de frear rapidamente em situações de emergência, garantindo a segurança do proprietário.

Conforto e capacidade de armazenamento

Essa motocicleta elétrica possui três níveis de ajuste de velocidade, permitindo que o usuário altere as marchas de acordo com diferentes condições de estrada e requisitos de viagem, aumentando a eficiência de condução e estendendo o tempo de uso.

Além disso, está equipada com um painel de LED colorido de tela grande, permitindo que se visualize claramente os dados de viagem do veículo, monitorando em tempo real informações como carga da bateria, quilometragem, velocidade real, indicadores, entre outros.

A A8 utiliza almofada de assento de espuma de memória elástica, com boa capacidade de recuperação e suavidade, entregando conforto mesmo em viagens prolongadas. A superfície do assento é revestida com couro sintético resistente a altas temperaturas e desgaste.

Além disso, oferece um amplo espaço de armazenamento. Além do compartimento sob o assento, também possui um baú traseiro de 25L de capacidade, capaz de armazenar facilmente capacetes e vários itens pessoais.

Faça um test drive da SUDU A8

Para obter mais informações sobre a SUDU A8, visite o site oficial da fabricante. Também é possível fazer um teste de condução presencial nas seguintes unidades:

1. SUDUTECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Alameda Araguaia, 417 – Santa Maria, São Caetano do Sul (SP) – CEP: 09560-580

Tel: (11) 91568-2250

2. Eletrobike

Av. Dr. Paulo de Moraes, 1765 – Paulista, Piracicaba (SP) – CEP: 13400-853

Tel: (19) 99254-1402

3. E-mood Mobilidade Elétrica

Av. José Augusto Pickardt, 195 – Itu Novo Centro, Itu (SP) – CEP: 13303-527

Tel: (15) 98807-7000

4. Gloov riviera mogi TAM

Av. da Riviera, 877 – Riviera de São Lourenço, Bertioga (SP) – CEP: 11250-000

Tel: (11) 97166-4000

5. ALL MOTORS

Av. Ayrton Senna, 296 – Piedade, Jaboatão dos Guararapes (PE) – CEP: 54.400-190

Tel: (81) 98266-6665