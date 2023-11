Prefeitura anuncia aumento no repasse a creches conveniadas

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), anunciou na sexta-feira um aumento de 10% nos valores repassados às 11 entidades responsáveis pela gestão das 33 creches conveniadas com o município para 2024. O investimento total nas unidades para o ano que vem será em torno de R$ 35 milhões.

“Nossa prioridade sempre foi cuidar das crianças, por isso criamos o programa Creche Lugar de Criança, em 2001”, pontuou o chefe do Executivo em referência à sua primeira gestão como prefeito. “Política pública bem feita e com qualidade necessita de recursos, por isso aumentamos o repasse em 40% per capita de 2021 para 2022 e agora estamos reajustando novamente em 10% para o ano que vem, mesmo em uma conjuntura econômica que não é muito favorável às prefeituras, especialmente no Grande ABC”, completou.

Filippi destacou, ainda, que Diadema aplica 28% da sua receita resultante de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento da Educação, 3% a mais do que a Constituição Federal exige dos municípios.

Durante o encontro com os representantes das instituições, na sede da Secretaria de Educação, a secretária Ana Lucia Sanches citou os principais programas e iniciativas da Pasta e dados da redução na lista de espera de vagas nas creches.

“Desde o início da gestão, a fila diminuiu de 2.180 para 561, e nos berçários caiu de 1.163 para 369, considerando dados do mês de outubro. Além disso, inauguramos cinco creches, abrindo 900 vagas”, afirmou a secretária.

A inauguração da quinta creche da atual gestão aconteceu em agosto deste ano. A unidade Eldorado, localizada na Rua Bureva, atende 125 crianças de 0 a 1 ano e 11 meses, conta com três andares, sete salas, refeitório, quadra coberta, solário e tanque de areia.

Na opinião de Sandra Rebelo, gestora do Espaço Solidário Associação Assistencial, que administra oito creches com 1.475 crianças, a queda na fila de espera se deve à criação do programa Creche Lugar de Criança.

“Esse programa fez uma enorme diferença. É inegável o compromisso que essa gestão tem com as crianças e com a educação”.