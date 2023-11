Copa São Paulo confirma quatro equipes da região

A 54ª Copa São Paulo de Futebol Júnior já está definida. A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou ontem à noite, no Auditório do Ibirapuera, as 32 sedes e os 128 clubes que participarão do torneio, que terá início no dia 2 de janeiro de 2024 com a tradicional final acontecendo no dia 25, aniversário da cidade de São Paulo. Nesse período, serão disputadas 250 partidas, sendo 192 na primeira fase. Apenas os dois primeiros de cada grupo avançam à segunda fase, que será em esquema de mata-mata, assim como a terceira fase, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final.

Do Grande ABC, foram confirmados quatro times: Santo André, Esporte Clube São Bernardo, Água Santa e São Caetano (veja tabela ao lado). Os outros dois times da região que viviam a expectativa de serem selecionados, Mauá Futebol Clube e Grêmio Mauense, ficaram de fora.

A região também terá duas sedes no torneio: a Arena Inamar, em Diadema, casa do Água Santa, e o Estádio Municipal Giglio Portugal Pichinin, o Baetão, casa do EC São Bernardo. A única equipe da região que terá pela frente um time grande na primeira fase é o Água Santa, que caiu na chave do Santos. Aliás, esse grupo, de número 26, ainda inclui o Remo do Pará e o Nova Venecia do Espírito Santo. Outro grupo com um importante grau de dificuldade é o de número 32, com São Caetano, Nacional de São Paulo, Avaí de Santa Catarina e o Retrô de Pernambuco. Já o Cachorrão de São Bernardo, cabeça de chave do grupo 25, terá pela frente o Juventude do Rio Grande do Sul, a Portuguesa Santista, e o Conquista da Bahia. O Santo André é o time que deve ter vida mais um pouco mais tranquila na primeira fase, enfrentando o Sport Recife, Aster Brasil do Espírito Santo e o Cruzeiro de Alagoas.

A tabela dos jogos, datas e os horários das partidas ainda não foi divulgada, o que deve acontecer nos próximos dias.

GRANDES DA CAPITAL

O Palmeiras, atual bicampeão da Copa São Paulo, jogará em Barueri. O clube que vem ganhando quase tudo nas categorias de base nos últimos anos chega como favorito ao tricampeonato. Já o Corinthians, maior vencedor da competição com 10 títulos, terá como sede a cidade de Marília. O alvinegro não levanta a taça do torneio desde 2017. Já o São Paulo, quatro vezes campeão da competição, jogará em Araraquara. A última vez que o tricolor conquistou o torneio foi em 2019.