Polícia de SP acha casa onde 'mulas' eram treinadas para engolir drogas levadas à Europa

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira, 23, e outras 33 pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento no tráfico internacional de drogas. Todos estavam em um imóvel na rua Santa Bibiana, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, e foram encontrados por policiais militares após uma denúncia anônima.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, a polícia recebeu uma informação através do Disque-Denúncia de que o imóvel era usado para recrutar e treinar "mulas" - neste caso, pessoas que ingeriam drogas a fim de traficar para outros países.

Policiais da Força Tática do 16º BPM foram ao endereço e encontraram 34 pessoas, incluindo o acusado de ser o aliciador. Os detidos são dos Estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Ainda segundo a SSP, eles confessaram que faziam a ingestão de drogas para viajar a outros países, como França, Holanda, Espanha e Irlanda. "Muitos disseram que já tinham feito mais de uma viagem para o exterior", informou a secretaria.

O principal suspeito é um homem de 24 anos, que foi preso em flagrante. Todos foram encaminhados à Polícia Federal. Além da prisão e das detenções, os policiais apreenderam dezenas de passaportes, anotações do tráfico, celulares, cartões de banco e cápsulas de cocaína que seriam ingeridas.