Eliana surge dançando com vestido brilhante em festa que ganhou da equipe

Quem é que não gosta de uma surpresa de aniversário? Eliana completou 51 anos de idade e ganhou de presente uma festa dos colegas de trabalho do SBT. Super animada em estar comemorando a data de forma especial, ela fez questão de compartilhar nas redes sociais um vídeo dançando.

A apresentadora surgiu com um vestido decotado de tom rosa-brilhante enquanto segurava um prato de bolo na mão animadíssima com o momento. É possível ver que o local estava decorado com flores e balões de parabéns.

Grata pelo carinho, a artista deixou um agradecimento na legenda do vídeo:

Aquela que ama uma festa. Obrigada equipe querida do Programa Eliana.

Xuxa

Xuxa Meneghel compartilhou um vídeo repleto de momentos ao lado de Eliana ao longo dos anos para comemorar o aniversário da amiga. Na legenda, escreveu:

Li, você tem uma energia única, pena que não moramos mais perto? mas nossos corações se cruzaram para somar e dividir. E nesse dia desejo que seus filhos te abracem muito, te beijem muito e que sejam muito felizes, assim tenho certeza que você também será. O meu maior desejo é sempre te ver bem, feliz, sorrindo e levando alegria para todos, por onde você passar (que é seu trabalho e missão). Seja feliz ontem, hoje e sempre. Te adoro!!! Beijos.