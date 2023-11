Câmara aprova aterramento de fios elétricos

A Câmara de São Bernardo aprovou, na manhã de ontem, projeto enviado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) que instiui a obrigatoriedade do aterramento dos cabeamentos elétricos, de telecomunicações em geral e de qualquer outra espécie de fiação aérea nas obras ou empreendimentos públicos e particulares da cidade.

Segundo o Executivo, a proposta foi elaborada “considerando a severidade dos eventos climáticos observados recentemente e a previsão de aumento da frequência e intensidade deles, os quais prejudicam sobremaneira a sociedade”. O projeto foi aprovado por acordo de lideranças e agora segue para sanção do prefeito Orlando Morando.

O aterramento dos cabeamentos elétricos tem entrado na pauta dos chefes de Executivos desde o apagão do dia 3 de novembro. Na Capital, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) reforçou o projeto para enterrar os fios pelo município. A cidade de São Paulo tem apenas 7% de sua rede elétrica em formato subterrâneo, segundo a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado). Em 2018, sob a gestão de Bruno Covas (à época no PSDB), um projeto da Prefeitura previa enterrar 65,2 km de fios e retirar cerca de 3.000 postes até 2018, mas depois a meta foi adiada para 2024.

O aterramento dos cabos é uma das soluções mais adequadas para evitar apagões generalizados em dias de tempestade, de acordo com especialistas.