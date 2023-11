Para diretor da Enel, pleito de Morando era crime ambiental

Gravação da discussão entre o diretor de relações institucionais da Enel, Marcos Mesquita, e o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), mostra que o desentendimento entre os dois pode ter começado porque o representante da empresa se negou a atender pleito possivelmente ilegal solicitado pelo chefe do Executivo. “Você é mentiroso (...). Você não presta, Mesquita!”, grita o tucano, dedo em riste, nos corredores da Assembleia Legislativa na tarde do dia 14. Ao que o funcionário da concessionária rebate: “Por quê? Porque te lembrei que era um crime ambiental?”

O prefeito de São Bernardo perdeu o controle ao cruzar com o diretor da companhia logo após audiência da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Enel, realizada na semana passada. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o chefe do Executivo vai em direção ao diretor, e, aos berros, o chama de “mentiroso” e diz que ele “não presta.” Depois de ouvir outras ofensas, Mesquita responde: “Por quê? Porque te lembrei que (o pedido feito à empresa) era crime ambiental?”



A CONFUSÃO

No vídeo, nenhum dos dois fala qual seria o crime, nem a região da cidade onde poderia ocorrer. Morando, no entanto, começa os ataques justamente referindo-se a algum provável serviço que a Prefeitura teria solicitado à empresa: “Você é mentiroso. Você que é o Mesquita que eu falei, que entrou na minha sala e pediu pra mim (sic) mudar uma poda para rebaixamento de copa. Você é mentiroso. Você não presta, falei isso para seu presidente”, grita o prefeito.

O diretor da Enel tenta responder ao prefeito, que continua a gritar, mas o áudio não permite compreender o que Mesquita fala. Ao lado, um homem diz “baixaria, baixaria”, e é interpelado por Morando, também aos gritos”: “Qual é o problema? Quem é você?”, questiona. “É meu colega, é meu colega”, diz Mesquita, sem alterar o tom de voz.

O chefe do Executivo de São Bernardo, ainda mais exaltado, vai em direção ao colega de Mesquita e, sempre com o dedo indicador da mão direita em riste, grita: “Quem é você, qual o problema, está tomando as dorzinhas dele (Mesquita)? Você é prefeito, vai ser atendido por ele?”

Preocupado com a possibilidade de a situação sair do controle, Mesquita se coloca ao lado do colega para tentar conter os ânimos. “Opa, opa, opa”, fala em direção a Morando, que, ato contínuo, volta a se dirigir ao homem: “É isso mesmo? Você não tem liberdade pra falar comigo. Sai andando, meu irmão.”

“Não, ele não está falando contigo. Ele está querendo…”, diz Mesquita, que é interrompido mais uma vez por Morando. “Você, já falei pro teu presidente, você não presta Mesquita.” O diretor então responde: “Por que? Porque te lembrei que era um crime ambiental?” E Morando retruca, dando as costas: “Você é um mentiroso”.

Questionadas sobre a qual crime ambiental Marcos Mesquita se referia, a Enel informou que não iria se pronunciar, enquanto a Prefeitura de São Bernardo não retornou o contato até o fechamento desta edição.