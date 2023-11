BC da Turquia decide elevar taxa básica de juros de 35% a 40% e vê fim do ciclo de altas perto

O Banco Central da Turquia decidiu nesta quinta-feira, 23, elevar sua taxa básica de juros, de 35% a 40%. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta menor, a 37,5%. Em comunicado, o BC diz que o nível existente de demanda doméstica, a persistência da inflação de serviços e riscos geopolíticos mantêm a pressão inflacionária.

Por outro lado, a instituição avalia que indicadores recentes sugerem que a demanda doméstica começa a moderar, conforme o aperto monetário se reflete nas condições financeiras. "O comitê também avalia que as expectativas de inflação e o comportamento na precificação começam a mostrar sinais de melhora", acrescenta.

O comunicado ainda diz que o conselho "avaliou o nível atual do aperto monetário como significativamente próximo do nível exigido para estabelecer o curso da desinflação". Com isso, adianta que o ritmo do aperto "irá desacelerar e o ciclo de aperto será completado em um curto período". Ao mesmo tempo, acrescenta que o aperto "será mantido o tempo necessário para garantir estabilidade sustentada no preço".