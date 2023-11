Testamos: por R$ 160, climatizador Marca-Diabo de mesa é perfeito para o clima infernal atual

Isso não é um publieditorial ou uma postagem paga. Se fosse, seria um patrocínio do inferno do aquecimento global que estamos vivendo atualmente – e que, obviamente, ver ser a realidade do mundo até o final dos tempos.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Dito isso, vou começar o review com os pontos negativos de um climatizador de mesa que encontrei na internet e tem procedência um tanto duvidosa.

O primeiro é que não tem nome ou marca. Por isso, para o 33Giga, o nome oficial será Marca-Diabo. O segunda é que parece – foco no parece – frágil (mas espero que dure, claro). Terceiro: não vem com fonte de tomada, só com um cabinho USB chinfrim.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Fora isso, o climatizador Marca-Diabo (na caixa, só há a inscrição Mini Cooling Fan) é perfeito. Esfria na medida, com 3 opções de velocidade e de spray de água. Também tem 7 opções de iluminação (como chinês gosta disso, incrível) e timer para desligar.

Claro que ele não vai refrigerar um barracão de zinco sob o sol do Saara, mas para ficar sobre a mesa do escritório ou ao lado da cama é excelente. O Marca-Diabo também é bastante silencioso e facinho de operar – para minha surpresa, vem com um manualzinho em português bastante completo.

(Muito inho no parágrafo anterior, né? Bom, para complementar, ele vem com um compartimento central em que é possível jogar um PERFUMINHO para aromatizar o ar.)

Enfim, para qualquer cidadão de bem que esteja atrás de qualquer coisa bem de mesa para se reesfriar, vale a pedida. Como não tem marca, não tem site e não tem nada, sou obrigado a deixar o link em que eu o encontrei no Mercado Livre (chegou em menos de 24 horas, para entrega no Grande ABC).

O Marca-Diabo custa R$ 160 e está aqui. (Tem um monte semelhante em outros sites, claro.) E, sim, é mais cumpridor que aquele ar-condicionado portátil que foi febre há alguns anos.