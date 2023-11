Zé Delivery tem cashback de até 50% durante Black Friday

O Zé Delivery, app de entrega de bebidas, tem descontos durante a Black Friday. Hoje (22), em especial, a plataforma tem promoções de destilados – entre eles, Beats, Mike’s Ice e em marcas de whisky e de vinho.

Entretanto, durante toda a semana de Black Friday, o Zé Delivery dá 50% de cashback no aplicativo todo. Na compra de qualquer produto, o consumidor recebe de volta metade do valor gasto.

O aplicativo garante, ainda, frete grátis nas compras acima de R$ 150 e descontos progressivos de até 15% de desconto no pack de 24 dos produtos Ambev, entre eles: Pepsi, Guaraná Antarctica, Tônica Antarctica, Brahma Duplo Malte, Brahma Chopp, Spaten, Budweiser e Corona.

Até sexta-feira (amanhã, 24), em horários especiais, com 2 horas de duração, o Zé Delivery vai disponibilizar promoções relâmpago, de até 30% em cervejas artesanais e até 51% de desconto em destilados.

Promoção: regulamento

O 50% de cashback será válido para pagamentos online e em todos os produtos do app, limitado a R$ 30 por dia por CPF, oferta válida até 24/11/2023. O valor poderá ser gasto em novos pedidos de 24/11/2023 a 30/11/2023 (com limite de 25% do cashback sobre o valor total de cada novo pedido, não aplicado a entrega). Mais informações, veja o aplicativo.