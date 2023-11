Santo André terá carrossel e roda gigante no Natal

O Natal Solidário de Santo André acontecerá entre 1º e 24 de dezembro, com ações espalhadas por pontos como Parque Central, Parque Celso Daniel, Paço Municipal e Cine Theatro Carlos Gomes. Entre as novidades, estão roda gigante e carrossel tematizados e a fábrica do Papai Noel no Espelho D’água. A feira natalina nos dias 8, 9 e 10 de dezembro terá participações de Tony Garrido, KLB e Rodrigo Teaser com Especial Michael Jackson. Com tema “Santo André e a Terra Encantada do Natal”, a expectativa é que as festividades superem 21 toneladas de doações de alimentos (número alcançado ano passado).

A abertura dos eventos acontecerá no dia 1º, sexta-feira, a partir das 19h, no Espelho D’água. Haverá a chegada do Papai Noel, coral, show performático, carrinhos de pipoca e algodão doce e acendimento da árvore de natal. As brincadeiras no Paço Municipal acontecem de terça a Sexta, das 14h às 22h, sábados e domingos, das 10h às 22h. O espaço contará também com ursolino de 10 metros.

Neste final de ano, a preocupação do prefeito Paulo Serra (PSDB) é em relação às mudanças climáticas. Com isso, algumas atividades, como sessões de cinema e espetáculo da Disney, foram transferidas para locais fechados (Cine Theatro Carlos Gomes e Ginásio Pedro Dell’Antonia, respectivamente) e necessitam de cadastro prévio para controle de vagas. As inscrições começam hoje no site (https://www.santoandrenatalsolidario.com.br/).

“Temos uma programação muito especial em que a solidariedade permeia todas as nossas ações. Santo André se tornou referência na região metropolitana que mais tem atividades de Natal. As interações no Paço são a grande diferença já que antes nossos focos eram somente no Parque Central e Celso Daniel. Agora, aumentamos em 30% as festividades descentralizando-as para o Paço”, comentou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

As tradicionais Casa do Papai Noel e Vila de Natal estarão no Parque Celso Daniel, do dia 2 a 23 de dezembro, com funcionamento de terça a sexta, das 14h às 22h, e sábados e domingos, das 10h às 22h. O trenó natalino fará roteiro itinerante por Santo André neste mesmo período, das 14h às 20h.

O túnel de luzes será instalado na Avenida Professor Valdemar Mattei, em frente ao Parque Central. Haverá iluminação ornamental na Rua Adriático, Avenida das Nações, Parque Celso Daniel, Praça Aníbal Guedes e Praça 14 Bis.

Haverá Carnatal Brasilidades no Parque Central no dia 17, das 10h às 20h. Na festa, a Orquestra Sinfônica de Santo André apresenta “Sanfona Sinfônica - homenagem a Sivuca”, com participação do solista Toninho Ferragutti (acordeon), às 11h; .a Banda Orquídeas do Brasil fará show às 14h30 e as escolas de samba de Santo André fazem exibição às 17h.

FEIRA

Entre 8 a 10 de dezembro, o estacionamento do Paço Municipal receberá a Feira do Natal Solidário (sexta das 18h às 22h, e sábado e domingo, das 12h às 22h). Além de tendas gastronômicas e entrada a partir de doação de não perecíveis, haverá fábrica de ursolinos e RobotCam. Tony Garrido sobe ao palco na sexta, KLB no sábado e Rodrigo Teaser no domingo. Todos às 20h.

“O objetivo é que as doações cheguem a quem mais precisa e instituições do terceiro setor. Assim, eles podem encontrar apoio no poder público. Muitas vezes, o faturamento na Feira da Fraternidade, Arraiá e Natal ajuda essas entidades por meses e elas conseguem se concentrar em ajudar sem se preocupar com faturamento”, declara Paulo Serra.