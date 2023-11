Palmeiras amplia vínculo com zagueiro Michel até dezembro de 2026

O zagueiro Michel, que esteve presente com a equipe sub-23 da seleção brasileira, teve o seu vínculo com o Palmeiras ampliado de junho de 2026 para dezembro do mesmo ano. A renovação foi antecipada pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira.

Michel faz parte do time sub-20 do Palmeiras e constantemente é chamado pelo técnico Abel Ferreira para participar dos treinos da equipe principal. No entanto, não entra em campo pelo profissional desde 2021, quando participou de cinco jogos.

Para ampliar seu vínculo com o Palmeiras, o atleta ganhou uma compensação financeira, que é tratada em sigilo pelo clube. Michel, inclusive, esteve perto do Aris, da Grécia, na atual temporada, mas a negociação acabou não avançando.

Michel tem 14 jogos pela equipe sub-20 na temporada e marcou um gol. Ele deve receber mais oportunidades no próximo ano na equipe principal, já que Abel Ferreira tem apostado em uma formação com três defensores.

O Palmeiras é o líder do Brasileirão com 62 pontos. O próximo desafio é diante do Fortaleza, neste domingo, às 18h30, na Arena Castelão, pela 35ª rodada.