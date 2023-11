Documentário mostra novos nomes do hip hop na região

O cinedocumentário Arte na Cidade será exibido na quarta-feira (29), a partir das 19h, no teatro do Sesc Santo André. O filme apresenta a nova geração de artistas hip hop da Região Metropolitana de São Paulo, o que inclui o Grande ABC. Na sequência, o diretor do longa, Onofre Bonesso Jr., de São Caetano, bate papo com os espectadores. A entrada é de graça.

“A ideia do documentário surge na minha percepção, como produtor cultural que sou, que em todos os eventos e ações que eu fazia com produção cultural, a galera sempre se identificava com a linguagem do hip hop. O hip hop hoje talvez seja o movimento artístico mais influente que temos no País e talvez no mundo”, diz o cineasta. “O hip hop abre as portas para essa galera se expressar, fora de um contexto acadêmico. É uma arte que nasce da rua.”

Em 60 minutos, o documentário expõe como as diversas manifestações culturais do hip hop – como o rap, a dança, o graffiti e o DJ – são utilizadas por moradores das periferias das grandes cidades para reivindicações. “O graffiti é um rap pintado, por meio dele eu escrevo minha história e contestação”, diz o artista Bonga Mac num dos trechos do filme.

Interessados em assistir a Arte na Cidade , que foi filmado em 2020, já podem retirar os ingressos gratuitamente no teatro do Sesc de Santo André (Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar).