Deputados articulam CPI para investigar Enel no Congresso

Deputados federais estão se articulando para propor a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) no Congresso. A tese ganhou força após o presidente da Enel Brasil, Nicola Cotugno, não comparecer a uma audiência na Câmara para tratar do apagão do dia 3 de novembro que deixou mais de 4 milhões de pessoas sem energia elétrica no Estado de São Paulo. A interrupção ocorreu após fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram 23 municípios da Região Metropolitana. Cotugno havia sido convidado pelas Comissões de Minas e Energia; e de Defesa do Consumidor para prestar esclarecimentos. Em correspondência à Câmara dos Deputados, enviada somente ontem, ele informou que não compareceria por ter outro compromisso profissional.

O presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Rodrigo de Castro (União-MG), fez duras críticas à ausência do presidente da Enel. “É algo intolerável e que demonstra a prepotência da Enel, demonstra a sua falta de capacidade de diálogo”, disse.

ARTICULAÇÕES

Nesta quarta-feira (22) deputados da oposição começaram as movimentações para a instalação de CPI para investigar não só a Enel, como também a Light, que fornece energia para o Rio de Janeiro. Os deputados de oposição Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), Altineu Côrtes (PL-RJ) e Carlos Jordy (PL-RJ) iniciaram a busca por assinaturas. Diversos parlamentares, inclusive os da bancada de sustentação do governo, como Ivan Valente (Psol-SP), já sinalizaram que devem assinar a proposta.

ALESP

Nesta terça-feira (22) durante audiência da CPI da Enel que está em andamento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o promotor de Justiça, Silvio Marques, declarou que a Promotoria do Patrimônio Público e Social da Capital já possui elementos para responsabilizar a distribuidora de energia elétrica pelos danos gerados de descumprimento contratual por parte da Enel. Marques disse aos membros da CPI que três promotorias do Ministério Público do Estado estão verificando os prejuízos financeiros sofridos por governos (estadual e municipal) e consumidores, e que as multas à Enel devem bater cifras bilionárias.

Os deputados estaduais da CPI também aprovaram um requerimento sugerindo valores de indenizações entre R$ 5 mil e R$ 15 mil.