1º Festival de Cinema de S.Bernardo ocorre semana que vem no Cenforpe

A partir de terça-feira, o 1º Festival de Cinema de São Bernardo transforma o Cenforpe (Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 201, Planalto) em uma capital cinematográfica brasileira. O evento, que tem como norte valorizar as produções dos históricos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo, vai reunir grandes nomes da sétima arte no País, bem como exibir e debater clássicos nacionais.

A abertura acontece às 13h da terça-feira, com exposição do extenso acervo dos estúdios Vera Cruz. Haverá, inclusive, exibição do filme Mazzaropi, dirigido por Celso Sabadin, que conta a história do icônico ator e uma das grandes estrelas do estúdio são-bernardense.

No mesmo dia, às 18h, o filme Babenco, Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer Parou, da diretora Bárbara Paz, será exibido. A obra conta as histórias do diretor Hector Babenco, argentino radicado no Brasil e autor do clássico Carandiru (2003). O filme de Bárbara Paz, que foi sua companheira até sua morte, em 2016, também reconta os últimos dias de Babenco.

Ainda na terça, às 21h, haverá sessão especial do filme Capitão Astúcia, que fala sobre um antigo letreirista de quadrinhos, que aos 1980 anos que resolve se tornar super-herói para salvar o mundo da volta do Akira, um misterioso tocador de harpa laser que aparecia na TV nos anos 90. O filme recebeu 29 prêmios em festivais de cinema, entre eles o troféu de favorito do público no 55º Festival de Brasília.

O 1º Festival de Cinema de São Bernardo segue até sábado, dia 2, em uma ode ao cinema brasileiro com exibições de diversas obras primas da sétima arte nacional, como A Sombra da Terra, Mais Pesado é o Céu e Elis & Tom – Só Tinha que Ser com Você.

Ingressos estão disponíveis no site www.sympla.com.br – as entradas são gratuitas, mas é necessário percorrer esse caminho para garantir a participação nas atividades. Toda programação está em https://terrabernardo.com.br/festival/programacao-2023/