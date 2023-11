Santo André recebe o Baile do Nêgo Veio

Alexandre Pires é daqueles artistas que transcenderam a geração do pagode dos anos 1990, mas que nunca se esqueceram de suas raízes. Prova disso é seu novo show, O Baile do Nêgo Veio 2, que traz sucessos do Só Pra Contrariar, banda que o alçou à condição de estrela nacional, e também de outras bandas que fizeram do pagode o gênero mais tocado nas rádios brasileiras na década de 90.

Hits como Mineirinho, Sai da Minha Aba, Essa Tal Liberdade, Telegrama, Cheia de Manias e Você Virou Saudades compõem O Baile do Nêgo Veio 2, que é atração amanhã no Espaço Wix (Avenida Dom Pedro II, 2.055, bairro Campestre, em Santo André). Ainda há ingressos disponíveis pelo site www.ticket360.com.br.

O Baile do Nêgo Veio 2 é o segundo volume do projeto lançado em 2018 pelo cantor mineiro para exaltar o pagode do SPC e também de outras bandas referências do gênero, como Raça Negra, Exaltasamba, Grupo Molejo, Grupo Raça, entre outras. Na versão mais recente, mais sucessos ganham nova roupagem na voz de Alexandre Pires, inclusive rock dos Paralamas do Sucesso e forró do Falamansa.

São mais de três horas de shows que garantem a festa para os amantes de pagode, em diversão assegurada.

CARREIRA

Alexandre Pires, mineiro de Uberlândia, filhos de músicos da cidade, lançou em 1989 o Só Pra Contrariar, com o irmão, Fernando, e seu primo, Juliano. O sucesso veio em 1993, quando o álbum Que Se Chama Amor estourou no Brasil – o disco tinha as músicas A Barata, Domingo e a que dava nome ao trabalho.

A fama só cresceu com os sucessos de Depois do Prazer e Mineirinho, em 1997. Tamanha repercussão do trabalho fez com que o Só Pra Contrariar gravasse um álbum somente em espanhol – foi a abertura de uma carreira internacional para Alexandre Pires, que havia se separado do grupo.

O mineiro foi convidado por grandes artistas hispânicos a gravar músicas em conjunto. O carisma e a voz de Alexandre Pires, inclusive, marcaram uma cerimônia na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos. Ele cantou Garota de Ipanema para o então presidente George W. Bush em celebração ao mês da Independência Hispânica em solo norte-americano.

Alexandre Pires retornou para trabalhos temporários no Só Pra Contrariar na ocasião do aniversário de 25 anos da banda, mantendo, paralelamente, seus trabalhos solo. Em vários deles, o cantor decidiu homenagear suas referências, regravando Caetano Veloso, Milton Nascimento, Jorge Ben Jor, Martinho da Vila, Gilberto Gil e Djavan, por exemplo.