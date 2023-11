Alex Manente coloca economia em pauta

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), que é pré-candidato a prefeito de São Bernardo na eleição do ano que vem, colocou a pauta econômica da cidade e do Grande ABC na lista de prioridades de debate antes mesmo de a campanha engrenar. Nesta semana, conversou com lideranças da GM (General Motors), da Volkswagen e da Toyota para debater o futuro do setor e, sobretudo, como essas empresas podem seguir investindo na região. “O diálogo e a criatividade serão essenciais para superar os desafios e retomar a competitividade do Grande ABC. Estou confiante de que, com o esforço conjunto, vamos construir um futuro ainda mais próspero para a nossa região”, disse o parlamentar, em postura completamente diferente de outros atores políticos do Grande ABC, que assistiram de longe à saída de grandes empresas, como a Ford e a própria Toyota.

Ajustes

Com mandato confirmado após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) formar maioria, o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), tem feito ajustes no time de comissionados. Nas últimas semanas, o Diário Oficial municipal vem trazendo portarias de nomeações e exonerações de cargos políticos para acomodação de novas forças políticas. Uma das equações promovidas por Guto envolve acolher indicações do Republicanos, partido que vai fechar apoio à sua tentativa de reeleição.

Nomeação

Uma nomeação de Guto Volpi (PL) que chamou atenção foi a de Hércules Giarola, ex-vereador e ex-líder do governo do ex-prefeito Saulo Benevides na Câmara de Ribeirão Pires. Ele será chefe de equipe de manutenção urbana, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Regional de Ouro Fino.

Emendas

O deputado estadual Simão Pedro (PT) enviou ofício ao prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), confirmando encaminhamento de R$ 700 mil em emendas parlamentares para a cidade. O recurso será repartido: R$ 500 mil para infraestrutura e R$ 200 mil para o programa municipal de saúde bucal. O recurso foi intermediado pelo médico Luiz Cuer, militante do PT de Mauá, junto ao gabinete do deputado.

Em Brasília

Por falar no prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), ele viajou para Brasília nesta semana para novamente visitar ministros e técnicos para obtenção de recursos federais para obras na cidade. Um dos encontros foi no Ministério da Saúde, juntamente com seu secretário de Planejamento Urbano, Chiquinho do Zaíra (Avante), para pedir o retorno de tratamento de hemodiálise no município. “A população da nossa região que necessita deste tratamento não precisará se deslocar para outras cidades. Isso ajudará a quem precisa deste serviço tão importante com mais qualidade de vida”, apontou.

Aprovação a jato

A Câmara de São Bernardo votou e aprovou dez projetos do Executivo com a costumeira falta de debate prévio. Alguns textos, inclusive, chegaram em cima da hora para apreciação dos vereadores, receberam os respectivos crivos de comissões e foram para plenário para serem referendados.

Eleições no Rio de Janeiro

O Instituto Paraná Pesquisas realizou levantamento eleitoral a respeito da cidade do Rio de Janeiro – e lá, a situação está bem encaminhada para o atual prefeito Eduardo Paes (PSD). Nos dois cenários medidos, o pessedista lidera com folga – 44,4% em um estrato com menos adversários e 43,1% com mais rivais. O segundo lugar é do deputado federal Alexandre Ramagem (PL).