Dulce María relembra tragédia em show que deixou três mortos e lamenta mortes de fãs de Taylor Swift: Cuidamos da segurança para que não se repetisse

Dulce María encerrou a sequência de shows do RBD no Brasil, e agora, lamentou as mortes de fãs de Taylor Swift em uma entrevista para a imprensa mexicana. Até o momento, a cantora norte-americana não se pronunciou sobre nenhuma das duas mortes.

Ana Clara Benevides morreu durante o primeiro show de Taylor, após passar mal em um dos dias mais quentes do ano na cidade. E Gabriel Mongenot, o sul-matogrossense que estava na capital carioca para assistir ao show, foi morto durante um assalto na praia de Copacabana.

-É algo terrível, para o qual não há palavras. Nós vivemos a coisa mas horrível pela qual se pode passar, mas graças a Deus, pela experiência que tivemos, cuidamos da segurança para que não se repetisse. Mas é lamentável, declarou.

E também relembrou o episódio trágico que ela e os colegas passaram em 2006, quando se apresentaram gratuitamente em São Paulo. O tumulto foi tão grande, que causou a morte de três pessoas, além de diversos feridos.