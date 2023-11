Jaquelline chora e discute com Kally Fonseca após desistência de Lucas Souza

Na tarde desta quarta-feira, dia 22, Lucas Souza optou por deixar o reality rural A Fazenda. O peão tocou o sino e pegou os seus companheiros de surpresa com a decisão. Jaquelline, sua namorada no confinamento, acabou chorando muito após a confirmação da desistência.

No quarto da sede, a peoa chorou muito enquanto separava as coisas de Lucas. Amparada por alguns amigos, ela ainda procurou uma blusa do peão para guardar com ela.

Tentando se acalmar, Jaque foi até a casa da árvore com André Gonçalves e detonou Kally e Cezar Black. Nervosa, ela afirmou que os dois eram um lixo:

- Casal lixo. Casal lixo, disse.

Em outro momento, Jaque afirmou que Kally era uma cobra:

- Cobra peçonhenta que é capaz de tudo pra chegar à final.

Enquanto isso, ao lado de Cezar Black, Kally afirmou que não se arrepende de nada do que falou para Lucas. Segundo ela, tudo foi verdade:

- Eu não me arrependo um piu do que eu falei [...] foram só verdades, afirmou ela.

Jaque e Kally discutem

A desistência de Lucas ainda causou uma breve discussão entre Jaque e Kally, que trocaram farpas na sala após o anúncio de que o peão tinha tocado o sino.

- Você vai arder no fogo do inferno, lixo humano, disparou Jaque.

- Eu só falo verdades aqui dentro. Agora quer me colocar numa posição que eu não tenho? Pelo contrário, eu não aceito cuspir na cara dos outros e ponto final, rebateu Kally.

Eita!