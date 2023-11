Fábrica de Cultura Diadema celebra 5º aniversário com show do rapper Kyan

O mês de dezembro chega com tudo nas Fábricas de Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis. Quem estiver nos territórios onde as unidades estão inseridas terá a oportunidade de terminar o ano curtindo apresentações músicas de artistas do rap e do funk, assistir a um desfile de moda com intervenção artística, acompanhar bate-papos e muito mais. Confira:

A programação começa no primeiro fim de semana do mês com muita música. No sábado, 2, a Fábrica de Cultura Diadema celebra seu 5º aniversário com shows, apresentação artística, além de pipoca, algodão-doce e brinquedos para a criançada. Participam desta festa a Preta Nay, Kaluf Mc, Dj Vidalzeras, o rapper Kyan e a dupla de palhAfros Uma Carona para Arte. A comemoração vai das 16h às 21h.

No dia 13, quarta-feira, às 14h, a criançada poderá se divertir com a atividade Pergaminhos de Histórias com a Cia Bisclof na biblioteca da Fábrica de Cultura Diadema. Nesta intervenção literária, dois viajantes carregam uma bolsa repleta de pergaminhos e outra cheia de instrumentos musicais.

A partir do dia 23/12, sábado, às Fábricas de Cultura das zonas Norte e Sul, Diadema, Osasco e Iguape estarão fechadas devido ao recesso de fim de ano. As atividades retornam no dia 4 de janeiro de 2024. Confira a programação completa no site do Programa Fábricas de Cultura.

SERVIÇO:

(Gratuito)

Fábrica de Cultura Diadema

Endereço: Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema | Telefone: (11) 4061-3180

Música

ANIVERSÁRIO DE 5 ANOS DA FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA

2/12, sábado, das 16h às 21h | Intérprete de Libras: Tamires Guimarães

16h | DJ Vidalzeras

16h | Uma carona para arte

17h | Kaluf mc

18h | Preta Nay

19h | Kyan

Cultura Geral

BIBLIOTECA APRESENTA: PERGAMINHOS DE HISTÓRIAS COM CIA BISCLOF

13/12, quarta-feira, das 14h às 15h | Livre