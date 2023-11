Criptomoedas: bitcoin e ethereum sobem, enquanto mercado digere notícias da Binance

O Bitcoin operava em leve alta nesta tarde, depois de ter oscilado em baixa. Os investidores ainda digerem as notícias recentes sobre a Binance e ponderam sobre qual será a extensão do seu impacto no mercado. Ontem, o governo americano impôs a maior multa da história à gigante cripto e o seu CEO, Changpeng Zhao, renunciou e se declarou culpado das acusações de violar leis anti-lavagem de dinheiro.

"A pressão no mercado se deve à renúncia do CEO da Binance, que vinha sendo o rosto da indústria pelo último ano, após o colapso da FTX", diz o analista Alex Kuptsikevich, da corretora FxPro. Entretanto, ele pondera que a movimentação ainda não sugere uma "mudança dramática" na visão de longo prazo da indústria. "O bitcoin tocou brevemente US$ 35.600, mas encontrou compradores novamente em negociações mais líquidas, conseguindo permanecer dentro da tendência de alta da últimas quatro semanas", falou Kuptsikevich.

Na mesma linha, o CEO do deVere Group, Nigel Green, afirma que a saída de Zhao da Binance deve injetar volatilidade de curto prazo no mercado, mas que o setor cripto "continuará a prosperar, à medida que mais dinheiro institucional entra, e esperamos que continue entrando".

Segundo a Binance, por volta das 18h06 (de Brasília), o bitcoin subia 1,74%, a US$ 37.614,08 (R$ 184.564,77), enquanto o ethereum avançava 4,15%, a US$ 2.075,57 (R$ 10.184,41).

*Com informações da Dow Jones Newswires