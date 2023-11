Warner Bros. Pictures anuncia painéis com a presença de estrelas na CCXP

A Warner Bros. Pictures acaba de anunciar a programação de seus painéis mais que especiais na CCXP23, que acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, no espaço São Paulo Expo. Com a seleção estelar de atores, atrizes e diretores de Aquaman 2: O Reino Perdido, Evidências do Amor, Duna: Parte 2, Furiosa e Godzilla e Kong: O Novo Império, o público poderá ver de perto seus astros favoritos e conhecer em primeira mão novidades sobre os mais aguardados lançamentos de 2023 e 2024 nos cinemas, com apresentações interativas, conteúdos exclusivos e muitas surpresas.

Para abrir os painéis em grande estilo, na quinta-feira (30), Sandy, estrela da aguardada comédia romântica Evidências do Amor, ao lado do diretor do filme, Pedro Antônio, vão conversar com os fãs sobre a produção nacional da Warner Bros. Pictures, que estreia em 2024 nas telonas de todo o país. Na sequência, Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e o grande cineasta George Miller vão ocupar o Palco Thunder para a primeira apresentação mundial do aguardado Furiosa, longa que vai estrear no Brasil em 23 de maio de 2024. O filme conta a história da jovem Furiosa, que cai nas garras de uma grande horda de motoqueiros, liderada pelo Senhor da Guerra Dementus, e precisa sobreviver a grandes desafios para encontrar e trilhar o caminho de volta para casa.

Já no domingo (3), os fãs poderão conferir três painéis diferentes. O próximo capítulo do Monsterverse, da Legendary, Godzilla e Kong: O Novo Império, reúne o todo-poderoso Kong e o temível Godzilla para lutar, juntos, contra uma colossal e misteriosa ameaça à existência dos próprios titãs e do planeta, escondida em nosso próprio mundo. O diretor do filme que estreia em 11 de abril de 2024, Adam Wingard, vai conduzir os fãs à Terra Oca e muito além.

O mais novo capítulo da épica obra-prima de Denis Villeneuve, Duna, que levou mais de meio milhão de pessoas aos cinemas brasileiros e arrecadou cerca de R$ 10 milhões em bilheteria em 2021, é a próxima atração. No painel de Duna: Parte 2, da Warner Bros. Pictures e Legendary, os atores Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler e Florence Pugh, e o diretor Denis Villeneuve, vão subir ao palco para falar sobre a produção e dar ao público um vislumbre do filme que chega aos cinemas em 29 de fevereiro.

E para fechar o show de forma épica, o próprio Aquaman, Jason Momoa, ao lado dos atores Patrick Wilson e Yahya Abdul Mateen II, e o diretor James Wan, vão levar os fãs de Atlântida às profundezas geladas do Reino Perdido e além, com um mergulho profundo na produção de Aquaman 2: O Reino Perdido, da DC, que estreia em 21 de dezembro nos cinemas.

Serviço CCXP:?

Datas: de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2023.???

Local: São Paulo Expo

Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo/SP? ?

Horário de funcionamento do evento:??

SPOILER NIGHT (29/11/2023): das 18h às 21h*

Quinta-feira (30/11/2023): das 12h às 21h??

Sexta-feira (01/12/2023): das 12h às 21h??

Sábado (02/12/2023): das 11h às 21h??

Domingo (03/12/2023): das 11h às 20h??