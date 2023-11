Como fazer efeitos especiais nos seus Stories

As redes sociais são uma ferramenta para se divertir e conectar-se com as pessoas. Com efeitos especiais nos seus stories, você chama ainda mais a atenção dos seguidores.

Com as constantes inovações das redes sociais, acrescentar efeitos especiais nos seus stories é uma ótima alternativa para se destacar nas plataformas.

A grande parcela dos usuários passa mais tempo conferindo os stories do que o feed. Por isso, é importante usar todos os artifícios possíveis para deixar os vídeos mais atraentes.

Aplicar efeitos especiais nos seus stories transmite personalidade, um toque único e memorável. Saiba como fazer efeitos especiais e garantir destaque às suas publicações.

Tenha um bom editor de imagens para criar efeitos especiais

Mesmo que seja muito divertido, criar efeitos especiais nos seus stories deve ser encarado como uma missão estratégica. Usar um editor de imagens e vídeos potencializa a capacidade criativa.

O CapCut Online é uma ferramenta que possibilita criar efeitos especiais tanto em fotos como em vídeos. Conta com uma vasta biblioteca de imagens, músicas e outros elementos livres de direitos autorais.

Todos os projetos podem ser iniciados do zero, ou usando um modelo pré-estabelecido e totalmente editável.

Os modelos disponíveis agilizam a publicação e tornam o processo criativo simples e rápido. Seu acesso acontece já na página inicial da plataforma.

Para usar a ferramenta, acesse o site e crie a sua conta informando seus dados básicos de e-mail, senha e data de nascimento.

O CapCut Online possui uma série de funcionalidades que aplica inteligência artificial para fazer o trabalho pesado. Com poucos cliques e, em poucos segundos, o usuário terá um resultado profissional.

Outro ponto positivo é que os projetos são criados já com a dimensão correta para a rede social específica.

Assim, as criações podem ser publicadas sem perdas ou cortes. Ou seja, fique tranquilo ao criar seus stories para Instagram, Tik Tok, Youtube, entre outros.

Faça transições nos vídeos

Vídeos muito extensos não são atrativos para quem assiste stories. Em contrapartida, vídeos curtos são muito bem vistos, principalmente aqueles rotineiros, que mostram o dia a dia.

Para usar um vídeo longo nos stories, é recomendado fazer recortes e adicionar transições de cenas.

Por ser um editor de vídeo online, o CapCut Online possui diversas opções de transições para potencializar e criar efeitos legais para os stories.

Mescle vídeos diferentes com funções de alongar, esticar, girar, dividir, e muito mais.

As transições são um componente importante, principalmente para quem faz vídeos que mudam algum item, como troca de roupas ou cenários.

Para adicionar uma transição e garantir a fluidez do vídeo, acesse, no menu à esquerda do seu projeto, a função transições.

Ao clicar sobre a opção, aparecerá uma biblioteca com várias transições disponíveis. Escolha a que melhor se adequa ao seu vídeo, e arraste, na linha do tempo, até a junção de dois vídeos.

Agora é só delimitar o tempo de duração, e pronto, transição feita.

Sobreposições e camadas

Uma opção muito interessante para quem quer dar um “up” nos seus stories é adicionar camadas e outros efeitos.

As sobreposições adicionam uma nova camada, com imagens ou textura, para gerar um efeito visual único. Aplicar uma nova parte demonstra originalidade e personalidade.

Porém, essa criação exige que o fundo da imagem esteja pronto para a imaginação. Ou seja, em branco.

Geralmente uma imagem possui seu item principal, e o cenário, ou fundo. Nesse sentido, a primeira questão é destacar o objeto em primeiro plano e excluir todo o resto.

Acesse as ferramentas mágicas do CapCut Online, e clique em “Remover Plano de Fundo”.

Como essa funcionalidade utiliza inteligência artificial para reconhecer o objeto em primeiro plano e excluir o restante, é só arrastar ou carregar uma foto ou vídeo. Em poucos segundos o programa irá remover fundo de vídeo.

Assim que o processo for finalizado, modifique o fundo adicionando uma cor sólida, imagem ou outro vídeo.

O conjunto entre um fundo único e a imagem principal torna seus stories mais relevantes, dinâmicos e atrativos.

Caso esteja sem imaginação para criar um background, o CapCut disponibiliza a funcionalidade “Plano de Fundo”. Também usando a inteligência artificial, essa opção gera um novo fundo para suas imagens.

Câmera super lenta

Agora, um efeito especial para seus stories que garante que quem assiste perderá o fôlego, são as câmeras lentas. Se prepare para dar maior foco em uma determinada parte da produção.

Para quem faz uma cena programada, ou seja, sabe o que vai acontecer, a câmera lenta pode ser habilitada já na gravação.

Porém, é na pós-produção que a magia acontece, com a possibilidade de destacar, ainda mais, itens específicos.

Inclua esses efeitos especiais nos seus stories procurando pela função “Câmera extremamente lenta” nas ferramentas mágicas.

Agora é muito simples – como tudo no CapCut Online: carregue o vídeo, selecione a velocidade e clique em “gerar”.

Espere o processo finalizar e confira o resultado. Se gostar do que viu, é só clicar em exportar no topo direito da tela.

Precisa que a imagem fique mais ou menos lenta? Sem problemas! Modifique a velocidade e gere o arquivo novamente.

Outros efeitos especiais nos seus stories

Há quem queira criar efeitos mais simples, usando a própria rede social. O efeito borracha é um dos mais famosos, por criar um visual misterioso.

Para usar, adicione sua foto ou vídeo, clique sobre o ícone de caneta e, em seguida, no pincel. Selecione uma cor e pinte a imagem, se quiser colorir tudo, é só deixar o dedo pressionando a tela por um tempo. Então, clique sobre a ferramenta de borracha e passe pelas partes que deseja mostrar.

Há também os próprios filtros da plataforma, como os de realidade aumentada que adicionam itens divertidos como máscaras, orelhas ou distorcem a imagem.

A funcionalidade está disponível para quem cria os stories diretamente na ferramenta. Clique para adicionar stories, abra a câmera e arraste para os lados, no canto inferior da tela.

Essas são algumas dicas de como deixar sua rede social mais divertida usando efeitos especiais. Aproveite os modelos exclusivos e editáveis do CapCut Online para criar seus stories cheios de efeito e personalidade.