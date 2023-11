Atriz morre em ataque ucraniano ao se apresentar para soldados russos

A atriz russa Polina Menshikh foi morta em um ataque ucraniano na região de Donetsk no último domingo, 19, enquanto fazia uma apresentação para celebrar um feriado militar russo, segundo a BBC. O ataque ocorreu a cerca de 60 quilômetros da linha de frente do conflito, na vila de Kumachove, região de Donetsk, na área do leste da Ucrânia ocupada pela Rússia desde 2014.

A BBC afirma que o salão onde a atriz estava tinha capacidade para 150 pessoas e que, segundo a Ucrânia, cerca de 20 soldados russos foram mortos no ataque - as autoridades russas não confirmaram. Um porta-voz do exército ucraniano confirmou à BBC relatos da mídia sobre o ataque.

Um vídeo que seria do momento do ataque e circula nas redes sociais mostra uma mulher, aparentemente Polina Menshikh, no palco cantando até que se ouve um estrondo e as luzes se apagam.