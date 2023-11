Eliana completa 51 anos de idade e ganha linda homenagem de Angélica: Nossa amizade se tornou uma parceria incrível

Parabéns! Nesta quarta-feira, dia 22, Eliana está completando mais um ano de vida e, através das redes sociais, ganhou uma homenagem super especial de sua amiga Angélica.

A apresentadora postou um clique de um ensaio que realizou com a aniversariante e desejou tudo de bom à ela. Além claro, de elogiar a linda amizade que construíram ao longo dos anos.

Parabéns pelo seu dia, Li! Ao longo dos anos, nossa amizade se tornou uma parceria incrível, cheia de risadas, apoio mútuo e momentos inesquecíveis.

E encerrou:

Que este novo ano de vida traga ainda mais realizações e alegrias. Que a vida continue nos presenteando com muitos momentos felizes juntas. Feliz aniversário, minha amiga sagitariana!

Nos comentários, Eliana agradeceu o carinho da amiga:

Obrigada meu amor.

Eliana faz reflexão no dia do seu aniversário

Além das homenagens, Eliana também usou o seu espaço nas redes sociais para refletir sobre o novo ciclo. Com uma montagem de antes e depois, a apresentadora falou sobre a sua criança interior.

Já parou pra pensar que a vida adulta é tão cheia de responsabilidades que esquecemos de quem fomos um dia quando criança? Você ainda se lembra em como era quando criança, e o que restou dela na vida adulta? Este ano, além do habitual desejo de saúde, prometo despertar a minha criança interna e deixar fluir em mim a leveza no dia dia, o sorriso mais fácil, deixar a autocrítica de lado e brincar mais, me permitir.

E encerrou:

Sempre fui meio mãe de todos, curiosamente hoje, na maturidade, desejo ser filha. Sensação boa essa de se viver. Vou acolher a minha criança interna. Sentar mais no chão com meus filhos, rolar na grama, correr, gargalhar por qualquer bobagem. O tempo tá voando, e eu quero aproveitar esses momentos minuciosamente. Seguirei cuidando de todos ao meu redor, sei que essa é minha missão e meu jeito de dizer te amo, mas vou cuidar um cadinho mais de mim também. Parabéns Elianinha, você é uma criança inteligente, gente fina e merece tudo de bom desta vida. O mundo está precisando de mais amor e só a visão pura de uma criança pode nos aproximar deste lindo e necessário sentimento. Siga acreditando. Vamos juntas despertar a nossa criança interna e com ela a nossa capacidade de sonhar?