Após confirmar fim de noivado, Maraisa compartilha desabafo enigmático nas redes

Eita! Na noite da última terça-feira, dia 21, a cantora Maraisa quebrou o silêncio após o término de seu noivado com Fernando Mocó. A artista utilizou de seu perfil nas redes sociais para compartilhar uma mensagem enigmática que pode ser interpretado como um desabafo após o rompimento com o empresário.

Em seu stories do Instagram, a cantora compartilhou uma foto em que aparece em seu quarto praticamente às escuras, iluminado apenas pela luz de uma vela. Na legenda, a artista abriu o coração:

Só Deus é quem tem o poder de aplacar a dor, aliviar o cansaço, escreveu Maraisa.

Como você acompanhou, as especulações de que o noivado entre a sertaneja e Fernando teria acabado começaram quando Maraisa apagou todas as fotos com o empresário de suas redes. Após as suspeitas, a cantora confirmou o término de seu noivado para o colunista Lucas Pasin:

Terminamos o noivado sim. Estava bastante complicado para mim, trabalho demais. Mas está tudo bem, tudo em paz, revelou.

Vale também lembrar que o relacionamento havia começado há pouco tempo, em junho de 2023. Agora, Maraisa foca em sua carreira com uma agenda repleta de shows ao lado da irmã, Maiara.