G7: lançamento de míssil balístico pela Coreia do Norte exige resposta unida e robusta

Os ministros dos sete países do G7, além da União Europeia, condenaram o lançamento de um míssil balístico pela Coreia do Norte na quarta-feira, 22.

Os ministros avaliam que a ação militar desobediente do país exige uma resposta internacional "rápida, unida e robusta", e a declaração convida os demais países da Organização das Nações Unidas a contribuírem com a pressão contra a Coreia do Norte, para que abandone imediatamente os testes com mísseis.

A declaração afirma que, enquanto os governo não tomam medidas concretas para impedir o país, a Coreia do Norte continua expandindo suas capacidades ilegais de mísseis nucleares e balísticos, além de intensificar suas atividades desestabilizadoras. Assinaram a declaração os ministros do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e o Alto Representante da União Europeia.