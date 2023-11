BTS seguirá em hiato até 2025 devido ao alistamento militar de mais integrantes

O grupo coreano de K-pop BTS continuará em hiato durante o ano de 2024 - e que deve durar até grande parte de 2025 - após mais integrantes confirmarem o alistamento militar nesta quarta-feira, 22. A gravadora do grupo, Big Hit Media, anunciou pelas redes sociais WeVerse que RM, Jimin, V e Jung Kook se preparam para cumprir o serviço militar pela Coreia do Sul.

"Gostaríamos de informar nossos fãs que RM, Jimin, V e Junk Kook começaram o processo de alistamento militar. Os artistas se preparam para cumprir seus deveres militares. Pedimos que vocês continuem amando e apoiando RM, Jimin, V e Jung Kook até eles completarem os serviços e voltarem em segurança", escreveu a gravadora.

Os quatro integrantes se juntam a Jin, J-Hope e Suga, que já começaram a servir ao governo. Eles devem retornar aos palcos só em 2025. Na Coreia do Sul, todos os homens aptos entre 18 e 28 anos devem cumprir de 18 a 21 meses de serviço militar.

A lei atual prevê que os artistas que recebam uma medalha do governo possam adiar o cumprimento desta obrigação até os 30 anos - o que é o caso de alguns dos integrantes do BTS, que foram distinguidos em 2018 com a Ordem do Mérito Cultural.

Em 2022, RM, Jin, Suga, V, J-Hope, Jimin e Jungkook alcançaram o topo da Billboard, a maior parada de hits norte-americana, com três canções: Butter, Permission to Dance e My Universe. Em 2023, eles lançaram uma biografia do grupo para celebrar os 10 anos de carreira.