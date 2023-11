Diretor de Pânico 7 se pronuncia sobre suposta demissão de Melissa Barrera, mas apaga publicação

Melissa Barrera supostamente teria sido demitida do elenco de Pânico 7 após demonstrar apoio à Palestina, segundo informações do The Hollywood Reporter. Em meio à polêmica, surgiram boatos de que Jenna Ortega teria decidido abandonar a franquia em apoio à amiga. Diante disso, o diretor do longa-metragem - que estava previsto para estrear em 2024 - se pronunciou nas redes sociais.

Em uma breve publicação, Christopher Landon escreveu:

Essa é a minha declaração (emoji de coração partido). Tudo é uma droga. Parem de griar. Isso não foi minha decisão.

No entanto, o cineasta acabou posteriormente excluindo a publicação.

Apesar de ainda não ter feito nenhuma declaração pública sobre o ocorrido, Melissa compartilhou nos Stories do Instagram uma imagem que dizia:

No fim do dia, prefiro ser excluída por quem eu incluo, do que ser incluída por quem eu excluo.