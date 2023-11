Polícia Federal deflaga operação no Grande ABC contra esquema de sonegação

A Receita Federal de São Paulo, em colaboração com a PF (Polícia Federal) em Campinas, deflagrou nesta quarta-feira (22) a Operação Recidere, visando desarticular um complexo esquema de remessa ilícita de dinheiro ao exterior, que envolve operadores financeiros e quantias bilionárias. Em uma ação conjunta da equipe de combate a fraudes fiscais, 21 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em diversas cidades, incluindo São Bernardo e São Caetano.

Estão sendo cumpridos um mandado de busca em cada um dos municípios da região, sendo que ambos se referem a residências de pessoas físicas. Além do Grande ABC, há alvos na Capital, Barueri, Mogi Guaçu, no Estado de São Paulo, e em Florianópolis, no Estado de Santa Catarina. Participam das buscas 56 auditores-fiscais e analistas-tributa´rios da Receita Federal e 94 policiais federais da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e de Campinas, em ação com a Defis (Delegacia de Fiscalização) e da Decex (Delegacia de Fiscalização de Comércio Exterior).

O nome "Recidere", em latim, simboliza a reincidência, apontando para alguns alvos persistentes em práticasde crime, inclusive beneficiários de delação premiada. Os operadores financeiros alvo movimentaram mais de R$ 4 bilhões em contas fictícias, utilizando artifícios para dificultar o rastreamento. Segundo a PF (Polícia Federal) o esquema envolveu a circulação de recursos ilícitos por contas bancárias fictícias, com valores sendo pulverizados e, posteriormente, enviados ao exterior por meio de operações ilegais de câmbio ou compra de criptomoeda. Empresas comerciais, cujas carteiras são de difícil rastreabilidade, foram autuadas como clientes do esquema.

Os valores sonegados nas transações investigadas já ultrapassam centenas de milhões de reais. Entre autuações fiscais e apreensões de mercadorias ilegais, os resultados tributários alcançados superam os R$ 500 milhões, com a estimativa de que o dano total aos cofres federais possa ultrapassar R$ 1 bilhão. No período de janeiro de 2018 a dezembro de 2020, estima-se que mais de R$ 1,5 bilhão foi ilegalmente remetido ao exterior. O grupo utilizou artifícios como importações fictícias e superfaturadas, inclusive envolvendo kits Covid-19 destinados a prefeituras.

A organização empregou estratégias sofisticadas, como o uso de uma única declaração de importação em múltiplos contratos de câmbio, criando um efeito multiplicador da fraude. Além disso, a aquisição de criptomoedas em nome de empresas de fachada foi outra forma de ocultar ativos.