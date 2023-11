WhatsApp Delivery: DocuSign anuncia integração para agilizar assinaturas

A DocuSign, especializada em assinatura eletrônica e documentos inteligentes, traz ao mercado brasileiro o WhatsApp Delivery. O lançamento mundial, disponível a partir desta semana, permite aos usuários de qualquer lugar do planeta fechar negócios com mais agilidade usando a popular plataforma de mensagens.

A integração da solução de assinatura eletrônica DocuSign eSignature com o WhatsApp permite que os clientes se comuniquem de forma prática e rápida com os signatários, por meio de uma das plataformas prediletas pelo público brasileiro, na qual é possível enviar notificações e contratos em tempo real aos usuários, permitindo uma validação de assinatura mais prática, segura e sete vezes mais rápida do que por e-mail.

“Com a nova integração, respondemos às demandas dos nossos usuários, principalmente na América Latina, onde o WhatsApp é a forma de comunicação móvel mais frequente, inclusive para negociações. A DocuSign proporciona a comodidade de uma abordagem multicanal nos processos contratuais, permitindo que nossos usuários escolham qual meio de envio de seus documentos, com a eficiência e segurança já conhecidas da nossa plataforma de assinatura eletrônica”, acrescenta Christiano Lucena, Diretor Geral da DocuSign na América Latina.

Maior praticidade para o consumidor com a estratégia de integração multicanal

Este lançamento faz parte da estratégia de integração multicanal da DocuSign, que inclui também SMS Delivery. Diariamente, muitas pessoas são inundadas com uma grande quantidade de e-mails, que resulta em baixo índice de resposta e maior tempo de retorno. Exemplo disso é que a taxa de abertura por e-mail chega apenas a 20%, enquanto para mensagens móveis esse percentual atinge os 98%. De todos os contratos entregues via WhatsApp Delivery, mais de 50% são concluídos em 15 minutos ou menos. Dessa forma, o compartilhamento e envio de contratos através desses recursos podem acelerar sensivelmente a velocidade das transações, permitindo aos signatários abrir e assinar documentos eletronicamente rapidamente, onde quer que estejam.

“O WhatsApp Delivery para assinatura eletrônica desempenha um papel fundamental na missão da DocuSign de simplificar o processo de contrato e permitir que nossos usuários alcancem os signatários, não importa onde eles estejam”, diz Inhi Suh, presidente de produto e tecnologia da DocuSign “Em uma era na qual as necessidades dos clientes estão em constante evolução, a DocuSign acompanha esse avanço oferecendo uma variedade de mecanismos de entrega, seja SMS, seja e-mail ou plataformas de mensagens como o WhatsApp, demonstrando nosso compromisso em criar uma experiência adaptada a cada necessidade”, completa.

Benefícios da integração com o WhatsApp Delivery



Maior velocidade nas transações: Os usuários podem enviar notificações em tempo real para os dispositivos móveis dos signatários com um link direto para preencher um documento. Os contratos entregues via WhatsApp são processados ??quase sete vezes mais rápido que os enviados por e-mail e duas vezes mais rápido que os enviados por SMS.

Os usuários podem enviar notificações em tempo real para os dispositivos móveis dos signatários com um link direto para preencher um documento. Os contratos entregues via WhatsApp são processados ??quase sete vezes mais rápido que os enviados por e-mail e duas vezes mais rápido que os enviados por SMS. Maior Alcance: A adição do WhatsApp amplia nossa cobertura, garantindo que mais de 2 bilhões de usuários em mais de 180 países possam se conectar com quase qualquer signatário usando o WhatsApp.

A adição do WhatsApp amplia nossa cobertura, garantindo que mais de 2 bilhões de usuários em mais de 180 países possam se conectar com quase qualquer signatário usando o WhatsApp. Melhor experiência do usuário: Ao oferecer outro método de processamento de negócios compatível com dispositivos móveis, oferecemos aos usuários mais opções e flexibilidade. Inserir alertas nativamente no WhatsApp torna o processo de assinatura mais prático do que nunca.

Ao oferecer outro método de processamento de negócios compatível com dispositivos móveis, oferecemos aos usuários mais opções e flexibilidade. Inserir alertas nativamente no WhatsApp torna o processo de assinatura mais prático do que nunca. Privacidade priorizada: A DocuSign protege informações altamente confidenciais criptografando e tornando cada documento inviolável. Os principais recursos de privacidade do WhatsApp oferecem confiabilidade adicional, garantindo que as notificações sejam sempre entregues com segurança.