Quem era Elaine Santos, jornalista grávida que morreu aos 38 anos?

A jornalista Elaine Cristina da Silva Santos, de 38 anos, morreu na terça-feira, 21. Ela trabalhava na TV Canção Nova e estava grávida de 23 semanas do seu segundo filho, que também não resistiu.

A jornalista foi internada na manhã de segunda-feira, 20, com insuficiência respiratória em decorrência de uma pneumonia, e teve piora no quadro. A informação foi confirmada pela emissora onde Elaine trabalhava.

Quem era Elaine Santos?

Elaine era casada com Fernando Carvalho há oito anos. Eles eram pais de Theo, de um ano e oito meses, e esperavam mais um filho. O casal residia em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo.

A jornalista estava na TV Canção Nova há mais de 15 anos, onde começou como estagiária. Atualmente, ela trabalhava como apresentadora do Canção Nova Notícias.

Em seu Instagram, ela mostrava como era a vida em família e no trabalho. Seu colega de bancada, Reinaldo Puccini, escreveu que Elaine era "uma das almas mais acolhedoras e generosas" que ele conheceu. "Elaine Santos, amiga querida, colega de bancada. Tinha sempre um sorriso a oferecer."

"Uma das melhores amigas que o jornalismo me deu", escreveu o jornalista Victor Freitas. "Sempre gentil e alegre."

A emissora de Elaine, Canção Nova, emitiu um comunicado sobre a morte da apresentadora. "Elaine Santos iniciou suas atividades no jornalismo Canção Nova, em 2008, como estagiária e sua simpatia e seu sorriso (hábito primordial do carisma Canção Nova) contagiaram a todos e, em pouco tempo, se tornou uma profissional de respeito e responsabilidades no desejo de salvar almas. Hoje, ela e seu pequeno Rafael fizeram sua páscoa, neste dia em que completava oito anos de matrimônio", afirma a nota.