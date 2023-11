Carlos Villagrán revela câncer de próstata e medo de fazer testamento: - Irresponsabilidade da minha parte

Carlos Villagrán, o interprete de Quico em Chaves, concedeu uma entrevista à People en Español, e falou sobre o seu diagnóstico de câncer de próstata. O ator, vale pontuar, está com 79 anos de idade.

Durante a conversa, Villagrán contou que já passou por uma cirurgia, mas não deu maiores detalhes.

- Acabei de fazer uma cirurgia de próstata e nada mais.

O ator também contou que ainda não fez o seu testamento e explicou o motivo:

- Ainda não fiz meu testamento. É uma irresponsabilidade da minha parte, eu sei. Mas tenho medo de fazer o meu testamento (...) Pela teoria de Murphy, assim que você diz uma coisa, tudo muda. Então, continuo pensando um pouco mais sobre isso.

Vale pontuar que no mês de agosto, a filha de Villagrán foi diagnosticada com câncer de mama. No mês seguinte, o comediante comemorou a última sessão de quimioterapia da herdeira.

Estou feliz. Hoje foi a última quimioterapia da minha filha. Te amo. Obrigado, senhor, por todas as bênçãos.