Ana Hickmann recebe carinho de Adriane Galisteu e outras famosas em novas fotos com o filho

Desde o início da polêmica de Ana Hickmann com o marido, Alexandre Correa, a apresentadora já deixou mais do que claro que a sua maior força está sendo encontrada no filho, Alezinho, de nove anos de idade.

Se derretendo pelo herdeiro quase diariamente, nesta quarta-feira, dia 22, Ana não deixou de compartilhar, mais uma vez, todo o seu amor pelo pequeno. Em novas fotos, a apresentadora surgiu sorridente com Alezinho. Os registros relembram passeios e viagens deles.

É esse sorriso que ilumina os meus dias e faz tudo valer a pena. Dias de sol virão para renovar as nossas energias.

E é claro que ela recebeu muito apoio na sessão de comentários, né? Amigas, seguidores, fãs e familiares não deixaram de prestar homenagens à Hickmann.

Lindos!, comentou Ticiane Pinheiro.

Só amor, disse Fabiana Karla.

Outros famosos como Adriane Galisteu, Day Mesquita e Pathy de Jesus deixaram diversos emojis de coração vermelho.