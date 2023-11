Mauá, a nova história. Leituras da metrópole. O pai, metalúrgico. A mãe, professora. Lembranças do Zaíra e do Jardim Aracy.

Aquelas observações de quem não conhecia o Grande ABC, muito menos a cidade de Mauá, incomodavam a jovem universitária. “Somos muito mais que isso”, declara Jayne ao programa “Memória na TV” desta semana.

Para comprovar ao contrário, a jovem mauaense foi a campo, escreveu uma belíssima dissertação chamada “Leituras da Metrópole a partir da cidade de Mauá” e agora desenvolve uma tese que tem como cenário a mesma Mauá no período da sua emancipação política - uma história que completa 70 anos neste novembro de 2023.

Ao “Memória na TV”, Jayne fala dos pais, que vieram na década de 1980 do Vale do São Francisco, em Minas Gerais, para Mauá. Sr. Osmar, metalúrgico da Volkswagen; dona Edmilza, professora.

Jayne discorre sobre os seus estudos acadêmicos na Universidade de São Paulo; a orientação da professora Ana Castro, que a incentivou a estudar Mauá; a vontade de ampliar as pesquisas para todo o Grande ABC.

Pelo caminho, a conjugação da história oficial com a oral. “Os moradores construíram a cidade, são os seus motores”, diz ela. “Pouco se sabe sobre o papel da dona de casa”, discorre Jayne no programa, lembrando as melhorias conquistadas, as greves realizadas, o movimento contra a ditadura militar, a participação da Igreja.

Para nós, da Memória, uma grande descoberta e a certeza que jovens como Jayne têm muito a oferecer para a compreensão da história de Mauá.

A entrevista completa de Jayne Nunes dos Santos está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

Crédito da foto 2 – Álbum pessoal

O MESMO SORRISO. Jayne Nunes dos Santos no estúdio do DGABC-TV e em 1999 no Jardim Zaíra: a história de Mauá sob a ótica acadêmica

DIARIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 23 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8551

SÃO CAETANO – O SESC (Serviço Social do Comércio) inaugurou novas instalações, transferindo sua unidade da Rua Santa Catarina para a Rua Piauí.

FUTEBOL – Domingo, EC São Bernardo 0, Jabaquara, 0. O “Esporte” já subira para a Divisão Intermediária do futebol paulista, mas para estrear em 1994 com a faixa de campeão da Segundona teria que vencer, dia 28 (de novembro de 1993), a Inter de Bebedouro e torcer para o Jabuca ganhar do Estrela de Porto Feliz.

EM 23 DE NOVEMBRO DE...

1908 – A “Tribuna de São Paulo” lançava a ideia de realização de uma grande corrida a pé na Capital, sob os moldes das organizadas na Europa e Estados Unidos.

1923 – Fundado, em Lins, do Banco Noroeste do Estado de São Paulo, com o nome de Casa Bancária P. Machado.

NOTA – O Banco Noroeste tem uma história muito rica no Grande ABC. Possuiu agências em seis das sete cidades. Esta página “Memória” participou do levantamento histórico do banco, infelizmente não publicado.

1948 - Fundado, em Santo André, o Centro Espírita Francisco Ribeiro.

1973 – Empresário Mario Cordeiro de Menezes, diretor-presidente da Diasa, recebe da Câmara de Santo André medalha de ouro pelos relevantes serviços prestados à comunidade.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado do Sergipe, hoje é o aniversário de Macambira e Poço Redondo.

E mais: Córrego do Ouro (GO), Jaguarão (RS), Rio Novo do Sul (ES), Rochedo (MS), São Jorge d’Oeste (PR) e Vilhena (Rondônia).

HOJE

Dia Mundial da Aquarela

Dia Nacional do Engenheiro Eletricista

Dia Nacional de Ação de Graças. Comemorado todos os anos na 4ª quinta-feira de novembro.

Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil

São Clemente

23 de novembro

Foi o quarto papa da Igreja em Roma, entre os anos 88 a 97. Instituiu o uso da expressão “amém” nos ritos religiosos.

Ilustração: Convento da Penha, Vila Velha (ES)