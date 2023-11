Obituário - 23 de novembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Trindad Soler Ruiz, 101. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Jardim da Colina.

Anna Barreiros Gallo, 99. Natural de Cravinhos (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 18. Memorial Planalto.

Maria Ramos de Andrade, 94. Natural de Guararema (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosária Hernandes de Almeida, 92. Natural de Tupã (SP). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Irene Rossi Castanheira, 87. Natural de Palmares Paulista (SP). Residia no Parque Pereira, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Odila Gianatacio Castro, 83. Natural de Araçariguama (SP); Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Horvat, 71. Natural de São Caetano. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Esperança Estrada Borgonovi, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Irene Rodrigues da Silva, 67. Natural de Bezerros (PE). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa Maria de Mattos, 66. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Zuleide Costa de Morais, 66. Natural de Fortaleza (CE). Residia no bairro Padroeira, em Osasco (SP). Dia 18, em Santo André. Cemitério Santo Antonio, em Osasco.

Armando José Rosa, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Vigilante. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Marcos Pereira, 58. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Eletricista. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivone Aparecida Augusto, 54. Natural de Formosa do Oeste (Paraná). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reginaldo Tavera da Silva, 41. Natural do Guarujá (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Ajudante geral. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aylla Lavinya do Nascimento Vasconcelos, dois anos. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Menor. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Margarida Gonçalves Novikovas, 69. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Carmen Teodora de Canha, 53. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Ilde Storti Raymundi, 95. Natural de São Paulo. Residia no Centro de São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Odette de Andrade Hidalgo, 89. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.

José Gea Sanches, 88. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Geraldo Filipchiuk, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nanci Sacchi, 78. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Iracema, 69. Natural de Floresta (PE). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Francisco das Chagas Campos, 58. Natural de Taperoá (PB). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Denise Gimenez Scarpin, 58. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.

Luciano Cruz de Oliveira, 51. Natural de São Francisco do Sul (SC). Residia no Jardim Patente, na Capital. Dia 17. Velado em São Caetano. Cemitério Santa Catarina, em São Francisco do Sul.

DIADEMA

Irma Miranda de Oliveira, 85. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia na Vila Sônia, em São Paulo. Dia 18, em Diadema. Vale dos Reis, em Taboão da Serra (SP).

Conceição Marcelino Coelho, 71. Natural de Paulistas (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Maria Oliveira Santos de Lima, 70. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Fátima Alves de Souza, 60. Natural de Maranguape (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

José Claudino da Silva, 60. Natural de Lagoa dos Gatos (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Tadeu Batista da Silva, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 18. Vale da Paz.

Maria Aparecida Passos, 50. Natural de Itanhomi (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Reginaldo Medina dos Santos, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Glaucinete Dias Novaes, 41. Natural de Canarana (BA). Residia no Jardim São Carlos, Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Alzira Maria Cabral, 84. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 18, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

José Arnaldo Oliveira, 73. Natural de Tobias Barreto (Sergipe). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Maria de Souza, 73. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Ilda Lourenço de Freitas, 66. Natural de São Geraldo (MG). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Elsa Maria Amaral, 60. Natural de Mauá. Residia no Parque do Governador, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Marcos Antonio Soares, 58. Natural de Suzano (SP). Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.