Jojo Todynho rasga o verbo em meio a declarações sobre Lucas Souza: - Não vou abaixar a cabeça para ninguém

Sem papas na língua! Jojo Todynho retornou às redes sociais na manhã desta quarta-feira, dia 22, para mandar um recado aos haters e rebater algumas críticas após expor os motivos do fim do casamento com Lucas Souza.

Através de alguns vídeos nos stories do seu Instagram, a cantora afirmou que não iria mais aguentar gracinhas de ninguém e que estava no seu limite.

- Eu não aturo mais gracinha de ninguém. Cheguei ao cansaço, ao extremo do limite. Eu não vou ficar depressiva nem doente por causa de ninguém, minha saúde mental importa mais. Se eu tiver que reverberar aqui eu vou, porque hater nenhum me para. Dentro da minha razão, não vou abaixar a cabeça para ninguém.

E não parou por aí!

- Ontem foi meu dia do basta e hoje estou reiterando minha fala de ontem. Eu sustento as minhas gracinhas. Se não gosta de mim, não pede para fazer foto, não espera o tombo para pisar em cima. Agora, falar que não gosta de mim e ficar me seguindo é difícil.

Eita!