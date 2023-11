Vem aí! Netflix anuncia data de estreia de Casamento às Cegas Brasil - Depois Do Altar

Alô, fãs de Casamentos às Cegas! Vocês estão preparados para uma edição especial do reality? A manhã desta quarta-feira, dia 22, chegou com uma notícia quentinha de que a Netflix lançará um reencontro com participantes das três temporadas brasileiras.

Após entregar vários episódios repletos de fortes emoções, chegou a hora de saber como alguns casais estão após o fim de suas participações, colocar toda a fofoca em dia e até conferir as brigas que vão rolar na festa. Em uma publicação nas redes sociais, a plataforma de streaming anunciou que o especial estreará no dia 20 de dezembro - quase um presente de Natal, não é mesmo?

Ao divulgar a atração, a Netflix exibiu um trailer com vislumbres do que está apor vir e escreveu:

Depois de três edições de casamentos, divórcios, baixaria e confusão, o reencontro desse pessoal só poderia render fofoca premium. O especial Casamento às Cegas Brasil - Depois Do Altar estreia no dia 20 de dezembro.