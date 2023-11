Hotéis chilenos oferecem noites gratuitas em dezembro

O Chile é um país com belezas naturais diversificadas, que vão desde paisagens desérticas e montanhas nevadas até fiordes, bosques e geleiras. Para aproveitar alguns dos destinos turísticos mais incríveis do país, a dica é se hospedar em um dos três hotéis chilenos da rede Tierra, que ficam no Deserto do Atacama, na Patagônia e no arquipélago de Chiloé.

Noites gratuitas: Tierra Hotels

Sejam escapadas para relaxar ou férias repletas de aventura, agora é o momento perfeito para concretizar a viagem dos sonhos e economizar. Isso porque a rede está com uma nova promoção que oferece até duas noites gratuitas para viagens de quatro noites, que devem ser reservadas até 15 de novembro, para viajar em dezembro.

No Tierra Atacama, você reserva quatro noites e paga apenas duas, com valor a partir de duas vezes de US$ 1.040. No Tierra Chiloé a condição é a mesma, quatro noites pelo preço de duas, também a partir de duas vezes de US$ 1.040. Já no Tierra Patagonia você poderá aproveitar quatro noites e pagar por apenas três, com valor final a partir de duas vezes de US$ 1.767.

A promoção é válida para duas pessoas por noite em quarto duplo, por quatro ou mais noites durante dezembro. O pagamento não é reembolsável.

Os hotéis Tierra incluem mimos como drinque de boas-vindas e presente de despedida, além de oferecer o serviço de traslados para os aeroportos mais próximos e regime de alimentação all inclusive – com direito a open bar de água mineral, refrigerantes, sucos, vinhos da casa e destilados.

Hospedar-se na rede Tierra é ter uma experiência completa. As unidades contam com janelas panorâmicas, piscinas, saunas e tratamentos de spa. Outro diferencial são as expedições guiadas para quem quer conhecer as atrações locais com muito conforto.

No deserto do Atacama, por exemplo, os roteiros passam por locais como Piedras Rojas, Vallecito e Gêiseres del Tatio. Na Patagônia, os passeios exploram trilhas e belezas naturais do Parque Nacional Torres del Paine, por exemplo. Em Chiloé, uma das atividades preferidas dos turistas é a observação de animais marinhos. O passeio acontece no barco Williche, de propriedade do hotel, e inclui lanches e toda a infraestrutura que os viajantes precisam para observar esses animais da melhor forma possível.