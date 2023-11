Lity: nova linha de caixas de som portáteis chegam ao mercado

A Lity anunciou nova linha de produtos com três caixas de som portáteis. Com o recurso TWS, é possível conectar duas caixas de som do mesmo modelo simultaneamente.

Os devices são bluetooth e dois deles contam com o IP67, padrão internacional de classificação que indica resistência à poeira e à imersão temporária na água. Os três modelos, que chegam ao mercado em 11 cores, já podem ser conferidos no site da Lity.

Os produtos, já homologados, testados e certificados pela Anatel, são compatíveis com smartphones, tablets, smartwatches, câmeras digitais e notebooks.

Conheças as caixas de som

B10

Portátil e de alta performance, o modelo B10 conta com graves potentes e acabamento em tecido com proteção IP67, resistente à poeira e água. Além disso, possui função bluetooth e TWS, que permite se conectar a outra caixa do mesmo modelo. Também possui potência de 5W e bateria de até 10 horas de uso contínuo.

Este modelo está disponível nas cores vermelha, verde, azul claro, lilás e preta. Preço: R$ 199.

B11

Com uma potência de 30W, a B11 conta com um acabamento em metal com proteção IP67 e bateria que garante uso contínuo até 12 horas, sem a necessidade de carregamento. Portátil e leve, tem função TWS que permite a conexão com outra caixa de mesmo modelo.

A B11 pode ser encontrada nas cores rosê, turquesa, azul, lilás e preta. Preço: R$ 479.

B12

Já a B12, disponível na cor preta, garante potência de 40W. Com função de bateria portátil, esse produto permite que a bateria do celular não acabe enquanto a diversão continua. Com TWS e bluetooth, o modelo também pode ser utilizado por até 18 horas e conta com uma alça para transporte.

Para essas novidades e outras opções de fones de ouvido, bateria portátil ou cabos de carregamento, há a possibilidade de parcelamento em até 10x sem juros. Preço: R$ 599.