Após filho se machucar na escola, Kelly Key faz desabafo sobre maternidade: Cada dificuldade enfrentada é uma lição valiosa

Kelly Key usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre maternidade. Após Artur cair e se machucar na escola, a cantora refletiu sobre as preocupações que uma mãe passa enquanto vê o filho crescer. Ela compartilhou uma série de cliques do pequeno com um curativo no supercílio e começou escrevendo na legenda:

Sobre os desafios da infância e, ao mesmo tempo, os desafios da maternidade. Ontem o Artur caiu na escola, abriu o supercílio e corremos para o buscar assim que nos avisaram.

Entre os registros do filho, a artista publicou uma imagem contando que estava na academia, mas saiu correndo para ver Artur após receber uma ligação com a notícia de que ele havia batido a cabeça. Apesar de ter três filhos, esta foi a primeira vez que a escola a ligou para informar que um deles havia se machucado. Na legenda do post, ela ainda fez uma reflexão:

É em momentos como este que a maternidade se mostra em sua forma mais crua e real - um misto de preocupação, amor incondicional e a constante lembrança de que nossos pequenos estão crescendo, explorando e aprendendo. Cada tropeço e cada machucado, é parte dessa jornada incrível, tanto para eles quanto para nós, pais, que enquanto cuidamos de suas feridas físicas, aprendemos a curar também as nossas próprias inseguranças e medos, fortalecendo o vínculo e a compreensão mútua! Aaaaaiii maturidade, se você já estivesse aqui antes? Por que você demora para chegar!? Ter sido mãe em fases completamente diferentes me faz ver isso com tanta clareza hoje? A compreensão dos fatos torna tudo mais esclarecido! Mesmo nesses momentos tão conturbados. Hoje estou muito mais preparada para compreender esses processos?

Em seguida, Kelly finalizou:

Sou grata até nesses momentos que meu coração aperta, pois eles me ensinam a resiliência, a paciência e a profundidade do amor incondicional. Cada dificuldade enfrentada é uma lição valiosa, um passo na construção de uma família forte e unida! Que Deus nos mantenha protegidos, blindados! A maternidade é essa constante montanha-russa de emoções que eu não trocaria por nada neste mundo.