Ao lado do filho, Ana Hickmann surge sorrindo nas redes sociais e diz: Vai dar tudo certo

Ana Hickmann está grudadinha no filho, Alexandre, de nove anos de idade. Na última terça-feira, dia 21, ela compartilhou mais um clique ao lado do pequeno, dessa vez com uma mensagem otimista. Vale lembrar que a apresentadora está passando por uma fase delicada desde que acusou o marido de agressão.

No clique, compartilhado nos Stories, Alezinho, apelido do pequeno, aparece sorrindo e agarrado a mãe. Na legenda, ela escreveu:

Minha razão de viver! Filho, a mamãe te ama. Vai dar tudo certo.

Em seus pronunciamentos sobre o assunto, pelo menos até o momento, Ana focou em dizer que não quer comentar sobre a denúncia que fez contra o marido, Alexandre Correa, até que o primogênito esteja preparado.

Caso você esteja por fora, no boletim de ocorrência do caso, Ana relatou que o filho estava presente na hora da briga e que presenciou parte do comportamento agressivo do pai.